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  4. Ellerinde çarşafla düşmesini beklediler! Adeta operasyon gibi

Ellerinde çarşafla düşmesini beklediler! Adeta operasyon gibi

19.10.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da ağaç tepesinde kalan iki yavru kedi için belediye çalışanları seferber oldu. Yatak çarşafı açarak yavru kediler için branda oluşturan vatandaşlar, bulundukları ağaçtan başka bir ağaca geçmek için uğraşan hayvanları kurtarmayı başardı. Yaklaşık 18 metre yüksekten düşen kediler, yara almadı. Yavrular, karınları doyurulduktan sonra Veteriner Müdürlüğü ekipleri tarafından götürüldü.

Ellerinde çarşafla düşmesini beklediler! Adeta operasyon gibi

Adıyaman merkez Yeni Sanayi Mahallesi Sümer Park içerisinde yaklaşık 17-18 metre uzunluğundaki çam ağacının tepesine çıkan iki yavru kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen yere gelen itfaiye ekipleri, park içerisindeki ağaç sıklığından dolayı araç ile yaklaşamadı. Durum üzerine, bölgede budama faaliyetleri yürüten Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, araç ile kedinin bulunduğu ağaca yanaştı.

YAKALAMA APARATI İLE İNDİRİLMEYE ÇALIŞILDI

14 metreye kadar uzaya bilen aracın merdiven kabini kedilere yetişemedi. Durum üzerine belediye çalışanı 14 metre yükseklikten sonra kediyi yakalama aparatı uzattı. Bir türlü yakalanamayan yaramaz kedilerin düşme durumuna karşı belediye çalışanları ile vatandaşlar, ağacın altında branda niyetine yatak çarşafı açtı.

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18 METRE YÜKSEKTEN ÇARŞAFIN ÜZERİNE DÜŞTÜLER

Kurtarma operasyonu esnasında yavru kediler, bulundukları ağaçtan bir başka ağaca geçmek istediği esnada dengesini kaybederek 17-18 metre yükseklikten açılan çarşaf içerisine düştü. Sağlık durumları iyi olan her iki yavru kedi, belediye çalışanları tarafından sütle beslendi. Karınları doyurulan kediler, çağrılan Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerince alınarak veteriner müdürlüğüne götürüldü.

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İHA

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