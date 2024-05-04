Elleriniz size ne anlatmak istiyor? Fazla terleyen avuç içleri o hastalığın işaretiymiş

Ellerimiz, bazen bize sağlıkla ilgili önemli bilgiler verebiliyor. Başta avuç içlerinde terleme olmak üzere ellerde his kaybı ve karıncalanma gibi önemli belirtiler bazı hastalıkları işaret ediyor olabilir. Ellerinizin size ne anlatmak istediği hakkında fikir sahibi olmak istiyorsanız haberimize göz atabilirsiniz.

ELLERİNİZ SİZE NE ANLATMAK İSTİYOR?

Fazla terleyen avuç içleri tiroid hastalığı ve stresi işaret edebilir. Özellikle alkol kullanımı bunu oluşturabilir.

Ellerde his kaybı ve karıncalanma diyabet, demir eksikliği ve ciddi başka durumlardan da olabilir, bu durumda bir doktora başvurmanız faydalı olacaktır.

Ellerde aşırı kuruluk fazla su kaybı ve kadınlarda östrojen azlığından olabilir. Bol su, balık yağı ve nemlendirici bir krem kullanmak gerekebilir. Hormonal bir düzensizlik var ise doktora başvurmak önemlidir.

Titreyen eller ise parkinson hastlalığının belirtisi olabilir. Ayırca alkol, kahve tüketimi ve stres de ellerde titreme yapabilir.

Kızarmış avuç içi rengi bir karaciğer problemini işaret ediyor olabilir. Özellikle 50 yaş üstüyseniz ve kızarıklık avucun dış kısımlarına doğru devam ediyorsa.







