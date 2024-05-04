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    4. Elleriniz size ne anlatmak istiyor? Fazla terleyen avuç içleri o hastalığın işaretiymiş

    Elleriniz size ne anlatmak istiyor? Fazla terleyen avuç içleri o hastalığın işaretiymiş

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    04.05.2024 15:49
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    Ellerimiz, bedenimizin birçok mesajını taşır ve bazen bize sağlık hakkında ipuçları verir. Ellerde terleme, titreme, kuruluk ve kızarıklık gibi problemler bazı hastalıkların işareti olabiliyor. İşte elinizde belirti gösteren bazı hastalıklar...

    Ellerimiz, bazen bize sağlıkla ilgili önemli bilgiler verebiliyor. Başta avuç içlerinde terleme olmak üzere ellerde his kaybı ve karıncalanma gibi önemli belirtiler bazı hastalıkları işaret ediyor olabilir. Ellerinizin size ne anlatmak istediği hakkında fikir sahibi olmak istiyorsanız haberimize göz atabilirsiniz.

    ELLERİNİZ SİZE NE ANLATMAK İSTİYOR?

    Fazla terleyen avuç içleri tiroid hastalığı ve stresi işaret edebilir. Özellikle alkol kullanımı bunu oluşturabilir.

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    Ellerde his kaybı ve karıncalanma diyabet, demir eksikliği ve ciddi başka durumlardan da olabilir, bu durumda bir doktora başvurmanız faydalı olacaktır.

    el sıkışması

    Ellerde aşırı kuruluk fazla su kaybı ve kadınlarda östrojen azlığından olabilir. Bol su, balık yağı ve nemlendirici bir krem kullanmak gerekebilir. Hormonal bir düzensizlik var ise doktora başvurmak önemlidir.

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    Titreyen eller ise parkinson hastlalığının belirtisi olabilir. Ayırca alkol, kahve tüketimi ve stres de ellerde titreme yapabilir.

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    Kızarmış avuç içi rengi bir karaciğer problemini işaret ediyor olabilir. Özellikle 50 yaş üstüyseniz ve kızarıklık avucun dış kısımlarına doğru devam ediyorsa.

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