Ellerinizi birleştirdiğinizde başparmağınızın pozisyonu kişiliğinizi ele veriyor

Kendiniz hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olmak için bu gizemli bağlantıyı okuyabilirsiniz.

SOL BAŞPARMAK ÜSTTE

Ellerinizi sıkma şekliniz buysa, pratik bir insan olma ihtimaliniz yüksek. Anın sıcaklığına göre hareket etmektense önce artılarını ve eksilerini tartarsınız. Sizi aldatmak da çok zor. Arkadaşlarınız ve aile üyeleriniz size akıl danışarak hareket edebilirler. Mizah anlayışınız da kalitelidir bir toplantıda hemen kendinizi belli eder, göze çarpan biri olursunuz. Ayrıca romantik bir insansınız, bir ilişkiyi nasıl yürüteceğinizi gayet iyi biliyorsunuz.

HER İKİ BAŞPARMAK DA AYNI HİZADA

Mükemmeliyetçisiniz ve başkalarınından da aynı seviyede bağlılık ve konsantrasyon bekliyorsunuz. Liderlik sizin doğanızda var ve her zaman insanlara örnek olmaya, onlara öncülük yapmaya gayret ediyorsunuz. Ancak bu, diğer insanların ihtiyaçları ve koşulları hakkında düşünceli olmadığınız anlamına gelmez. Daima başkalarının görüşlerini dinler ve bir karara varmadan önce bakış açılarını anlamaya çalışırsınız. Samimiyetiniz ve dürüstlüğünüz karşınızdaki insanların etkilenemsini sağlıyor. Bu özellikleriniz aynı zamanda sizi diğer insanların gözünde çekici kılan özellikleriniz. İlişkilerde de dürüstlüğe önem veriyorsunuz. Düşündüklerinizi söylemekten çekinmediğiniz gibi, sevgilinizin de bunu yapması için onu cesaretlendiriyorsunuz.