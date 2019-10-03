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Ellerinizi birleştirdiğinizde başparmağınızın pozisyonu kişiliğinizi ele veriyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 10:44 | Son Güncelleme

Beden dili uzmanları her iki elinizin de baş parmaklarını birleştirme şeklinden kişilk analizi yapılabileceğini söylüyor. Nobel ödüllü Nöropsikolog Roger Wolcott Sperry tarafından ortaya çıkan araştırmaya göre beynin sağ ve sol olarak ikiye ayrıldığını ve kişinin davranışlarının hangi kısmın aktif olduğuna göre değiştiği ileri sürülüyor.

Ellerinizi birleştirdiğinizde başparmağınızın pozisyonu kişiliğinizi ele veriyor

Kendiniz hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olmak için bu gizemli bağlantıyı okuyabilirsiniz.

SOL BAŞPARMAK ÜSTTE

1

Ellerinizi sıkma şekliniz buysa, pratik bir insan olma ihtimaliniz yüksek. Anın sıcaklığına göre hareket etmektense önce artılarını ve eksilerini tartarsınız. Sizi aldatmak da çok zor. Arkadaşlarınız ve aile üyeleriniz size akıl danışarak hareket edebilirler. Mizah anlayışınız da kalitelidir bir toplantıda hemen kendinizi belli eder, göze çarpan biri olursunuz. Ayrıca romantik bir insansınız, bir ilişkiyi nasıl yürüteceğinizi gayet iyi biliyorsunuz.

HER İKİ BAŞPARMAK DA AYNI HİZADA

2

Mükemmeliyetçisiniz ve başkalarınından da aynı seviyede bağlılık ve konsantrasyon bekliyorsunuz. Liderlik sizin doğanızda var ve her zaman insanlara örnek olmaya, onlara öncülük yapmaya gayret ediyorsunuz. Ancak bu, diğer insanların ihtiyaçları ve koşulları hakkında düşünceli olmadığınız anlamına gelmez. Daima başkalarının görüşlerini dinler ve bir karara varmadan önce bakış açılarını anlamaya çalışırsınız. Samimiyetiniz ve dürüstlüğünüz karşınızdaki insanların etkilenemsini sağlıyor. Bu özellikleriniz aynı zamanda sizi diğer insanların gözünde çekici kılan özellikleriniz. İlişkilerde de dürüstlüğe önem veriyorsunuz. Düşündüklerinizi söylemekten çekinmediğiniz gibi, sevgilinizin de bunu yapması için onu cesaretlendiriyorsunuz.

SAĞ BAŞPARMAK ÜSTTE

3

Parmaklarınızı sıkarken sağ baş parmağınızı sol parmağınızın üstünde tutmayı tercih eden biriyseniz, duygusal oluşunuz dikkat çekicidir. Bir insanın gerçek duygularını saklamaya çalışırken bile ne hissettiğini anlayabilirsiniz. Bu eşsiz yetenek, başkalarının size açılmasını kolaylaştırır. Bu yeteneğiniz size ayrıca olaylara başka bir pencereden bakma şansı veriyor. Sorunlara başkalarının göremediği bir pencereden bakmanız ve herkesten farklı şekilde düşünmeniz doğru kararları vermenizi sağlayan bir bakış açısı sunar. İlişkilerde sevgilinizin dile getirmediği duygularını da anlayabiliyorsunuz. Asla sorun çıkaran taraf değilsiniz ve partnerinizi duygusal açıdan tatmin etmeyi başarıyorsunuz.


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