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Ellerinizi her yıkama sonrası nemlendirin, tırnaklarınızı kısaltın

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Koronavirüsten korunmanın en etkili yöntemlerden biri el hijyeni. Ellerin parmak araları, bilek bölgeleri dahil, el içleri sabunla mutlaka çok iyi bir şekilde 20 saniye boyunca yıkanması gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de sık yıkama nedeniyle oluşan tahriş.

Ellerinizi her yıkama sonrası nemlendirin, tırnaklarınızı kısaltın

Bütünlüğü bozulan derinin her türlü virüs ve bakteriler için giriş yolu oluşturabileceğini söyleyen Liv Hospital Ulus Dermataloji Uzmanı Dr. Figen Akın “Her el yıkama sonrası mutlaka derinin kuruluğunu önlemek amacıyla nemlendirici kullanın” diyor. Uzm. Dr. Figen Akın el temizliğinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

TIRNAKLAR KISA KESİLMELİ

Eller parmak araları, bilek bölgeleri dahil, el içleri sabunla mutlaka çok iyi bir şekilde 20 saniye boyunca yıkanmalı. Her el yıkama sonrası da mutlaka üzerindeki derinin kuruluğunu önlemek amacıyla nemlendirici kullanılmalı. Çünkü çok fazla el yıkama bir süre sonra deride tahriş ve buna bağlı dermatitlere neden oluyor. Bütünlüğü bozulan deri her türlü virüs ve bakteriler için giriş yolu oluşturabiliyor. Tırnak temizliğine de dikkat edilmeli, tırnaklar kısa kesilmelidir.

SU VE SABUN KULLANMAYA ÇALIŞIN

Antibakteriyel sabunlar sadece bakterilere karşı etkili olduğu için kullanımı deri florasını baskılar. Ortamın mikrobiyatasını bozduğu için olumsuz etkileri gözlenebilir. Normal, temizlik için kullanılan sabunların tercih edilmesi daha doğrudur.

KOLONYANIN ALKOL İÇERİĞİ ÖNEMLİ

Alkollü mendillerin içerdiği alkol yüzde 60’ın altında ise virüslere karşı hiçbir etkisi olmaz. Alkolün antiviral etkisi yüzde 60-90 oranlarında ortaya çıkar. Yüzde 50’nin altında alkolün mikroorganizmalar üzerindeki etkisi belirgin olarak düşer. Bu nedenle kullandığımız kolonya ve alkollü ürünlerde içeriğindeki alkolün yüzde 60-90 arasında olmasına özen gösterilmelidir. El yıkama sonrası sürülen jeller bariyer etkisi yapar ama jellerin nemlendirici etkisi olmadığı için ellerde ciddi kuruluğa neden olabilir. Bunun dışında koronavirüs gibi dirençli virüslerde öldürücü bir etkisi yoktur.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, el yıkama,

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