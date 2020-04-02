Ellerinizi her yıkama sonrası nemlendirin, tırnaklarınızı kısaltın

Bütünlüğü bozulan derinin her türlü virüs ve bakteriler için giriş yolu oluşturabileceğini söyleyen Liv Hospital Ulus Dermataloji Uzmanı Dr. Figen Akın “Her el yıkama sonrası mutlaka derinin kuruluğunu önlemek amacıyla nemlendirici kullanın” diyor. Uzm. Dr. Figen Akın el temizliğinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

TIRNAKLAR KISA KESİLMELİ

Eller parmak araları, bilek bölgeleri dahil, el içleri sabunla mutlaka çok iyi bir şekilde 20 saniye boyunca yıkanmalı. Her el yıkama sonrası da mutlaka üzerindeki derinin kuruluğunu önlemek amacıyla nemlendirici kullanılmalı. Çünkü çok fazla el yıkama bir süre sonra deride tahriş ve buna bağlı dermatitlere neden oluyor. Bütünlüğü bozulan deri her türlü virüs ve bakteriler için giriş yolu oluşturabiliyor. Tırnak temizliğine de dikkat edilmeli, tırnaklar kısa kesilmelidir.

SU VE SABUN KULLANMAYA ÇALIŞIN

Antibakteriyel sabunlar sadece bakterilere karşı etkili olduğu için kullanımı deri florasını baskılar. Ortamın mikrobiyatasını bozduğu için olumsuz etkileri gözlenebilir. Normal, temizlik için kullanılan sabunların tercih edilmesi daha doğrudur.