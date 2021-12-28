Ellerinizi kimyasal deterjanlarla mahvetmeyin! Organik elde yıkama bulaşık deterjanı tarifleri

Özellikle hassas bir cilde sahip olanların kullanmaktan oldukça rahatsız olduğu, zararlı kimyasallarla dolu sıvı bulaşık deterjanlarını bir kenara bırakabilirsiniz. Birkaç basit tarifle evde kendiniz de bulaşık deterjanı yapabilirsiniz. Nasıl mı? Cevabı, tarifleriyle birlikte yazımızda.
MALZEMELER
4 bardak sıcak su
1 yemek kaşığı karbonat
1 yemek kaşığı sirke
1 yemek kaşığı hazır bulaşık deterjanı
HAZIRLANIŞI
4 bardak sıcak suyun içerisine karbonat, sirke ve deterjan ekleyip iyice karıştırın. Malzemelerin daha iyi karışması için çalkalayabilirsiniz.
Kokusu hoşunuza giden bir esans yağını karışıma ekleyin.
MALZEMELER
4 bardak su
1 yemek kaşığı boraks
Yarım rendelenmiş kalıp sabun
HAZIRLANIŞI
4 bardak sıcak suyun içerisine 1 yemek kaşığı boraks dökün.
Daha sonra karışımın içerisine bir kalıp sabunun yarısının rendeleyin. Rendelenen sabun parçaları eriyene kadar malzemeleri karıştırın.
Deterjanınızın hoş bir kokuya sahip olmasını istiyorsanız kokusu hoşunuza giden bir esas yağından 10-15 damla kadar karışıma ekleyebilirsiniz.
MALZEMELER
1 su bardağı boraks
1 su bardağı çamaşır sodası
10 damla portakal yağı
5 damla limon yağı
5 damla biberiye yağı
HAZIRLANIŞI
Bütün malzemeleri bir kabın içerisine alın ve iyice karıştırın.
1 litre suya yarım çay bardağı karışım denk gelecek şekilde kıvamını ayarlayın.
Su ilavesiyle tüm malzemeleri güzelce karıştırın.
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