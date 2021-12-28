KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Ellerinizi kimyasal deterjanlarla mahvetmeyin! Organik elde yıkama bulaşık deterjanı tarifleri

Ellerinizi kimyasal deterjanlarla mahvetmeyin! Organik elde yıkama bulaşık deterjanı tarifleri

28.12.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elde bulaşık yıkamak, makine çalıştırmak istemediğiniz zamanlarda bulaşık birikmesini önlüyor. Ancak kimyasal deposu bulaşık deterjanları, uzun yıkama süreleri sonrasında ellerinizi mahvedebiliyor. Ev temizliğinde doğallıktan yana olanların sıkça tercih ettiği ev yapımı doğal bulaşık deterjanları, kimyasallarla fazla haşır neşir olmak istemeyenlerin imdadına yetişiyor. Biz de sizler için 3 farklı tarif hazırladık.

Ellerinizi kimyasal deterjanlarla mahvetmeyin! Organik elde yıkama bulaşık deterjanı tarifleri

Özellikle hassas bir cilde sahip olanların kullanmaktan oldukça rahatsız olduğu, zararlı kimyasallarla dolu sıvı bulaşık deterjanlarını bir kenara bırakabilirsiniz. Birkaç basit tarifle evde kendiniz de bulaşık deterjanı yapabilirsiniz. Nasıl mı? Cevabı, tarifleriyle birlikte yazımızda.

KARBONATLI ELDE YIKAMA BULAŞIK DETERJANI TARİFİ

MALZEMELER

  • 4 bardak sıcak su

  • 1 yemek kaşığı karbonat

  • 1 yemek kaşığı sirke

  • 1 yemek kaşığı hazır bulaşık deterjanı

  • 10-15 damla tercihinize göre esans yağı

HAZIRLANIŞI

  • 4 bardak sıcak suyun içerisine karbonat, sirke ve deterjan ekleyip iyice karıştırın. Malzemelerin daha iyi karışması için çalkalayabilirsiniz.

  • Kokusu hoşunuza giden bir esans yağını karışıma ekleyin.

  • Son olarak boş bir kutuya karışımı doldurun. Her kullanımdan önce çalkalayın.

RENDELENMİŞ SABUNLU ELDE YIKAMA BULAŞIK DETERJANI TARİFİ

MALZEMELER

  • 4 bardak su

  • 1 yemek kaşığı boraks

  • Yarım rendelenmiş kalıp sabun

  • 10-15 damla kokusu hoşunuza giden bir esans yağı

HAZIRLANIŞI

  • 4 bardak sıcak suyun içerisine 1 yemek kaşığı boraks dökün.

  • Daha sonra karışımın içerisine bir kalıp sabunun yarısının rendeleyin. Rendelenen sabun parçaları eriyene kadar malzemeleri karıştırın.

  • Deterjanınızın hoş bir kokuya sahip olmasını istiyorsanız kokusu hoşunuza giden bir esas yağından 10-15 damla kadar karışıma ekleyebilirsiniz.

  • Son olarak karışımı boş bir kutuya doldurun. Her kullanımdan önce çalkalayın.

BORAKSLI ELDE YIKAMA BULAŞIK DETERJANI TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 su bardağı boraks

  • 1 su bardağı çamaşır sodası

  • 10 damla portakal yağı

  • 5 damla limon yağı

  • 5 damla biberiye yağı

  • 2 damla kekik yağı

HAZIRLANIŞI

  • Bütün malzemeleri bir kabın içerisine alın ve iyice karıştırın.

  • 1 litre suya yarım çay bardağı karışım denk gelecek şekilde kıvamını ayarlayın.

  • Su ilavesiyle tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

  • Boş bir kutuya karışımı ekledikten sonra ev yapımı bulaşık deterjanınız hazır olacak. Her kullanımdan önce çalkalamayı unutmayın.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "40 yıl beklediğime değdi" "40 yıl beklediğime değdi"
PARTNER"Haberler doğru değil""Haberler doğru değil"
Işıl ışıl bir görünüm için en iyi yüz temizleme cihazı tavsiyeleriIşıl ışıl bir görünüm için en iyi yüz temizleme cihazı tavsiyeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Başkasına kaçıp çocuk yaptı! Aldattığı kocasıyla canlı yayında kapıştı

Başkasına kaçıp çocuk yaptı! Aldattığı kocasıyla canlı yayında kapıştı

Arka Sokaklar'ın yıldızı yakalandı: Kod adım Ayşe

Arka Sokaklar'ın yıldızı yakalandı: Kod adım Ayşe

Ünlü oyuncudan hayranlarını üzen haber! Son durumunu açıkladı

Ünlü oyuncudan hayranlarını üzen haber! Son durumunu açıkladı

Duygu ve düşüncelerde çatışmalar yaşanacak!

Duygu ve düşüncelerde çatışmalar yaşanacak!

Ceylin'in tarzını beğenenlere sportif kombin önerileri

Ceylin'in tarzını beğenenlere sportif kombin önerileri

Fahriye Evcen sık sık giyiyor! Uygun fiyata aynı şıklığı yakalayabilirsiniz

Fahriye Evcen sık sık giyiyor! Uygun fiyata aynı şıklığı yakalayabilirsiniz

İlginizi Çekebilir

Pelin Karahan'ın çok beğenilen sonbahar tarzında kombinler

Pelin Karahan'ın çok beğenilen sonbahar tarzında kombinler

Bu yöntem hem tüyleri alıyor, hem de azaltıyor

Bu yöntem hem tüyleri alıyor, hem de azaltıyor

Kara dayanıklı en iyi su geçirmez botlar

Kara dayanıklı en iyi su geçirmez botlar

İlişkilerde kıskançlık duyguları gündeme gelebilir

İlişkilerde kıskançlık duyguları gündeme gelebilir

Barışmalar, affetmeler yaşanabilir!

Barışmalar, affetmeler yaşanabilir!

Kuaför maliyetine son! Bu saç boyaları evde hazırlanıyor

Kuaför maliyetine son! Bu saç boyaları evde hazırlanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.