Ellerinizi kimyasal deterjanlarla mahvetmeyin! Organik elde yıkama bulaşık deterjanı tarifleri

Özellikle hassas bir cilde sahip olanların kullanmaktan oldukça rahatsız olduğu, zararlı kimyasallarla dolu sıvı bulaşık deterjanlarını bir kenara bırakabilirsiniz. Birkaç basit tarifle evde kendiniz de bulaşık deterjanı yapabilirsiniz. Nasıl mı? Cevabı, tarifleriyle birlikte yazımızda.

KARBONATLI ELDE YIKAMA BULAŞIK DETERJANI TARİFİ

MALZEMELER

4 bardak sıcak su

1 yemek kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı hazır bulaşık deterjanı

10-15 damla tercihinize göre esans yağı

HAZIRLANIŞI

4 bardak sıcak suyun içerisine karbonat, sirke ve deterjan ekleyip iyice karıştırın. Malzemelerin daha iyi karışması için çalkalayabilirsiniz.

Kokusu hoşunuza giden bir esans yağını karışıma ekleyin.

Son olarak boş bir kutuya karışımı doldurun. Her kullanımdan önce çalkalayın.

RENDELENMİŞ SABUNLU ELDE YIKAMA BULAŞIK DETERJANI TARİFİ

MALZEMELER

4 bardak su

1 yemek kaşığı boraks

Yarım rendelenmiş kalıp sabun

10-15 damla kokusu hoşunuza giden bir esans yağı

HAZIRLANIŞI

4 bardak sıcak suyun içerisine 1 yemek kaşığı boraks dökün.

Daha sonra karışımın içerisine bir kalıp sabunun yarısının rendeleyin. Rendelenen sabun parçaları eriyene kadar malzemeleri karıştırın.

Deterjanınızın hoş bir kokuya sahip olmasını istiyorsanız kokusu hoşunuza giden bir esas yağından 10-15 damla kadar karışıma ekleyebilirsiniz.

Son olarak karışımı boş bir kutuya doldurun. Her kullanımdan önce çalkalayın.

BORAKSLI ELDE YIKAMA BULAŞIK DETERJANI TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı boraks

1 su bardağı çamaşır sodası

10 damla portakal yağı

5 damla limon yağı

5 damla biberiye yağı

2 damla kekik yağı

HAZIRLANIŞI