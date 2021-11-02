Ellerinizin en iyi dostu en iyi el kremi önerileri

Zaman zaman ellerimizde kuruluk ve kuruluğa bağlı çatlaklar oluşabiliyor. Bugünlerde ise ellerimiz; hem sık yıkıyor oluşumuz hem de soğuk havalar nedeniyle kurumaya ve çatlamaya oldukça meyilli ancak korkmayın! El kremi kullanımıyla bu sorunları yaşamaktan kurtulabilirsiniz!

Neutrogena ile Yenilenin!



Nutrogena Visibly Renew; sürüldüğü bölgeyi nemlendirmek ve yumuşatmakla kalmıyor, içeriğinde bulunan ''kolajen artırıcı mineraller'' sayesinde cildin kaybettiği esnekliği geri kazanmasını da sağlayarak ellerinizin daha genç bir görünüme kavuşmasına yardımcı oluyor. Spf 20 koruması sayesinde ellerinizi zararlı ışınlara karşı koruyarak güneş lekesi oluşumunun engellenmesine de katkı sağlayan bu el kremi yüze sürülür mü, diye soranlara cevabımız: Hayır, sürülmez. Bazı formülasyonlar, kremleri el ve yüz dahil tüm vücut için kullanılabilir kılsa da birçoğu yalnızca eller için üretildiğinden vücudun farklı bölgelerindeki kullanımları önerilmez.

En iyi el kremlerinden olan bu ürünü incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Bioderma'nın Uzman Formülüyle Tanışın!



En ünlü kozmetik markalarından Bioderma, neme ihtiyaç duyan ciltler için muhteşem bir krem üretmiş. Ultra besleyici özelliğe sahip krem; yalnızca elde değil, tüm vücutta kullanılabiliyor. Bioderma Atoderm Cream; içerdiği gliserin sayesinde derinin alt katmanlarına inerek anlık yatıştırma sağlamasının yanında uzun süreli nem tedavisi de sunuyor. Ayrıca, içeriğindeki D.A.F. kompleksiyle cildin dış etmenlere karşı tolerans eşiğini yükselterek uzun vadeli iyileşme sağlamayı da vadediyor. Hassas ciltlilerin kullanımına oldukça uygun olan bu kremin 200 ve 500 mililitrelik iki farklı boyutu mevcut. Peki ürünün büyük boyunu aldığımız takdirde uzun süre kullanabilir miyiz, el kremi bozulur mu? Ürünü ambalaj üzerinde belirtilen saklama koşullarında sakladığınız müddetçe son kullanma tarihi gelene kadar bozulmaz.

Bioderma'nın "En güzel el kremi hangisi?" sorusuna yanıt olabilecek bu ürünü hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

3. Elleri Yoğun Bir Bakımla Buluşturun!



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Son zamanlarda ülkemizde de popülerleşen bir İsveç markası olan Celenes, ilk etapta hayvanlar üzerinde deney yapmıyor oluşuyla ön plana çıkıyor. Kuru veya kurumaya eğilimli ciltler için oluşturulmuş ''cloudberry'' serisinin el kremi %100 vegan. Krem; içerisinde omega 3 / 6 / 9 ile C ve E vitaminlerinin tamamını bulunduran Norveç böğürtleni özüyle hazırlanmış özel bir formülasyona sahip.

Bu özel formülasyonuyla neme ihtiyaç duyan cildinizi nazik ve hızlı bir şekilde iyileştiren, içerdiği antioksidanlar sayesinde cildinizi yaşlanma etkilerine karşı koruyan bu kremi satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Nivea ile Ellerinizi Koruyun!



Kozmetik piyasasının köklü markalarından Nivea ''koruyucu'' özellikli el kremiyle karşımızda! Cilde sürüldüğü anda yumuşacık bir his vermesinin yanında kuruluk ve çatlak gibi istenmeyen durumlara karşı yüksek koruma da sağlayan bu el kremi, bal mumu barındıran besleyici bir içeriğe sahip. Ayrıca eşsiz gül kokusu ve yapışkan his bırakmadan 24 saat boyunca nemlendirme sağlayabiliyor oluşu da bu el kremini en iyilerden yapıyor. Günlük bakım esnasında çoğu kişinin rahatlıkla kullanabileceği bu el kremi, içerdiği parfüm sebebiyle hassas ciltlilere önerilmiyor.

Yoğun nemlendirme etkisi olan bu krem hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Bepanthol ile Cildinize Nazik Bir Dokunuş Yapın!



El kremi özellikleri ve el kremi faydaları, ürünün içeriğine göre değişebiliyor. Bepanthol cilt bakım kreminin temel özelliği ve faydası ise yoğun nem ve onarım sağlaması. El ve yüzde kullanıma uygun olduğu belirtilen bu kremin nemlendirme sağlayan temel etken maddesi Provitamin B5. Bu madde; nemlendirici etkinin yanında yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlayan onarıcı etkiye de sahip. Su bazlı olması nedeniyle asla yağlı ve yapışkan bir his bırakmayan bu krem; paraben, parfüm ve renklendirici içermiyor!

Son derece hızlı emilen bir yapıya sahip bu kremi incelemek veya satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Neutrogena ile Hem El Hem de Tırnak Bakımı!



Bir başka Neutrogena el kremi ile devam ediyoruz! Pantenol içeren özel Norveç formülüne sahip bu çok amaçlı el kremi ne işe yarar, diye soracak olursanız; yalnızca ellerinizi nemlendirmek ve yumuşatmakla kalmayıp tırnaklarınıza da bakım yaparak birçok farklı işe yaradığını söyleyebiliriz! Peki bu çok etkili el kremi nasıl sürülür? Yeterli miktarda ürünü bir elinize sıkıp diğer elinizle masaj yaparak sürebilirsiniz. Düzenli ve doğru kullanımda tırnak kenarındaki etleri yumuşatıp cilt bariyerinizi kuvvetlendirerek daha sağlıklı, daha genç görünen ellere sahip olmanızı sağlayan Neutrogena el ve tırnak bakım kremi, tırnak üzerindeki çizgilerde pürüzsüzleşme ve tırnaklarda iki kata varan güçlenme sağlayacağını iddia ediyor.

Siz de bu muhteşem kreme sahip olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

CeraVe ile Tanışın!



Son zamanlarda ismini sıkça duyduğumuz bir dermokozmetik markası olan CeraVe bu sefer de dermatologlarla birlikte üretilmiş el kremiyle çıkıyor karşımıza. İçeriğinde, nem tutma konusundaki başarısıyla bilinen ''hyalüronik asit'' maddesini bulunduran bu el kremi; ellerinde yoğun kuruluk ve sertlik problemi yaşayan kişiler için birebir! Ayrıca içerdiği 3 temel seramid sayesinde, yıpranmış cilt bariyerinin tamamına yakınını yenileyebilen bu harika krem; parfüm içermeyen yapısıyla hassas ciltlilerin kullanımına oldukça uygun. Kafanızda ''Hassas ciltlere uygun olacak biçimde üretildiğine göre bu el kremi saça sürülür mü, herhangi bir olumsuz etkisi olur mu?'' şeklinde bir soru belirmiş olabileceğini tahmin ederek gerekli uyarıyı yapalım: El kremi kesinlikle saça sürülmez!

Siz de yıpranmış elleriniz için onarıcı etkili bu kremden edinmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

8. Arko ile Nemlendirip Onarın!



El kremi markaları arasında öne çıkanlardan biri de Arko. Çok kuru ciltlere özel olarak üretilmiş Arko Nem onarıcı krem, gliserin ve E vitaminiyle güçlendirilmiş bir içeriğe sahip. Peki 24 saat boyunca nemlendirme sağlayan bu el kremi ayağa sürülür mü? Evet, sürülebilir. Tüm vücutta kullanılabileceği belirtilen bu kremin özellikle çatlamış topukları yumuşatmada etkili olduğu biliniyor.

Her yere kolaylıkla taşıyabilmeniz için üretilmiş 75 mililitrelik küçük, 100 mililitrelik orta ve 300 mililitrelik büyük boy seçenekleri bulunan bu ürünü incelemek veya satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Ziaja'nın Keçi Sütlü Kreminde Sıra!



Hayvanlar üzerinde test yapmayan markalardan Ziaja'nın kırışıklık ve kuruluk sorunlarına çözüm sunan ''keçi sütü'' serisiyle devam ediyoruz. A ve E vitaminiyle zenginleştirilmiş özel içeriği sayesinde sürüldüğü bölgedeki kaba deriyi yumuşatan Ziaja el bakım kremi, tırnakları besleme ve güçlendirme konusunda epey iddialı. Ayrıca, içerdiği keçi sütü bileşenleri kompleksi sayesinde kırışmaya meyilli ciltlere elastikiyet kazandırıyor.

Düzenli kullanım sonrasında daha genç ve sağlıklı görünen ellere sahip olmanızı sağlayacak olan ve en güzel el kremleri arasında bulunan bu ürün hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Pierre Cardin'den Harika Bir Krem!



Tam olarak fiyat/performans ürünü olarak nitelendirilebilecek bir el kremi önerisiyle listemizi sonlandırıyoruz. Pierre Cardin el kremi, formülasyonunda gliserin ve E vitamini barındırıyor oluşuyla ilk bakışta diğer kremlere benzetilse de içerdiği Baobab yağı ile kendini el kremi çeşitleri arasında öne çıkarmayı başarıyor. Elleri yumuşatma ve nemlendirme konusunda başarılı olduğu bilinen Baobab yağı, aynı zamanda derinin kaybettiği elastikiyetini kazanmasına da yardımcı oluyor.

Eşsiz kokusu ve bıraktığı pürüzsüz his ile kullananların beğenisini toplayan bu el kremi hakkındaki yorumlara ulaşmak veya satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

