Elleriyle yakalayıp canlı canlı çubuğa taktılar!

Suyun azalmasını fırsat bilen bazı kişiler, akıntıya karşı gitmek isteyen balıkları avladı.

Akıntıya karşı yüzerken görüntülenmişlerdi, bazı kişiler elleri ile avladı

Elazığ-Diyarbakır yolu üzerinde Sivrice ilçesinde bulunan Türkiye’nin en derin gölleri arasında yer alan Hazar Gölü’nde 27 çeşit balık yaşadığı biliniyor. Bölgede turizm açısından önemli olan Hazar Gölü’nde bulunan balıklardan 'Siraz' çevrede çok bilen olmasa da her yıl bu aylar içerisinde Van’daki İnci Kefali gibi akıntıya karşı giderek yumurtalarını bırakıyor.

Bu yıl yağışların fazla olması ve karın erimesiyle birlikte coşan Kürk çayı köprüsünden balıkların tersine göçü rahatlıkla izlenebildi. İlçeye 3-4 kilometre mesafede bulunan Kürk Köprüsü üzerine gelen vatandaşlar da ilk defa göl balığı olarak adlandırdıkları gerçek ismi 'Siraz' olan balığın tersine göçünü izlemenin keyfini çıkarttı.

Ancak çaydaki suyun azalmasıyla birlikte görsel şölen sunan görüntü bittiği gibi üzücü görüntüler de yaşandı. Köprü altın gelen bazı kişiler, suyun azalmasını fırsat bilerek halen akıntıya karşı göç etmeye çalışan balıkları elleri ile yakaladı.

Bir kişinin eliyle yakalayıp dışarı attığı balıkları ise başka bir kişi canlı canlı çubuğa taktığı balıkları poşete koyup götürdü. O görüntüler kameralara da yansıdı.