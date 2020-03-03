Elon Musk: 3 bin yaşında bir vampirim

Bu esprili komplo teorisi I. Dünya Savaşı'nda görev alan savaş pilotu Raymond Collishaw'un Tesla CEO'suyla çarpıcı bir benzerlik gösteren bir fotoğrafından kaynaklanıyor.
Collishaw, Musk'ın doğumundan 5 yıl sonra 1976'da öldü. Ancak fotoğraf genellikle, girişimcinin online ödeme (PayPal) ve ticari uzay yolculuğu (SpaceX) gibi trendleri bu endüstriler kurulmadan çok önce yakalayan bir zaman yolcusu olduğuna dair “kanıt” olarak kullanılıyor.
SpaceX'in bir fırlatma hazırlığıyla ilgili tweet atan Musk'ın takipçilerinden biri, “1914'te neden Kanada'daydın, adın neden Raymond Collishaw'dı ve neden üst düzey savaş pilotuydun?” diye sordu.
Musk bu soruya şöyle cevap verdi:
Açıklıyorum, ben aslında 3 bin yaşında bir vampirim. Yüzyıllar boyunca tüm o sahte kimliklere bürünen bir mahluk!
Diğer teknoloji patronları da Musk'ın geleceğe dönük teknolojiyle para kazandığı tuhaf yeteneğini sorgulayanlar arasında yer alıyor.
2017'de eski Twitter CEO'su Dick Costolo CNBC'ye şunları söylemişti:
Elon zaman yolculuğunun kanıtı olabilir çünkü görünüşe göre bir günü ya bizden uzun yaşıyor ya da gelecekten geldi.
Costolo sözlerine şöyle devam etmişti:
Tüm ciddiyetimle söyleyebilirim ki Musk'ın onca şirketi yönetirken ve görünüşe göre gayet de iyi yönetirken, bu kadar geniş bir konu yelpazesinde böyle mantıklı ve dikkatli düşünebilmesine gülüyorum. Yani insan kabullenemiyor. Olağanüstü.
Elon Musk Mars’a gidecek parası olmayanlara çözüm buldu: Orada çalışıp ödersiniz
Elon Musk'ın zaman yolculuğu yaptığı teorisi açıkça şaka olsa da bazı bilim insanlarına göre zaman yolculuğu kavramı teorik olarak mümkün.
Klasik ve Kuantum Yerçekimi aslı bilimsel yayında yer alan 2017 tarihli bir çalışma, “harici bir gözlemci tarafından değerlendirildiği üzere zaman ve mekanda ileri ve geri gitmenin matematiksel açıdan mümkün olduğunu" öne sürmüştü. Ancak bir uyarı da yapılmıştı.
Araştırmacı Ben Tippett o dönem şunları söylemişti:
Matematiksel olarak mümkün olsa da, uzay-zaman makinesi inşa etmek henüz mümkün değil. Çünkü uzay-zamanı bu imkansız yollarla bükmek için egzotik madde dediğimiz malzemelere ihtiyacımız var ama henüz keşfedilmediler.