Elon Musk: 3 bin yaşında bir vampirim

Bu esprili komplo teorisi I. Dünya Savaşı'nda görev alan savaş pilotu Raymond Collishaw'un Tesla CEO'suyla çarpıcı bir benzerlik gösteren bir fotoğrafından kaynaklanıyor.

Collishaw, Musk'ın doğumundan 5 yıl sonra 1976'da öldü. Ancak fotoğraf genellikle, girişimcinin online ödeme (PayPal) ve ticari uzay yolculuğu (SpaceX) gibi trendleri bu endüstriler kurulmadan çok önce yakalayan bir zaman yolcusu olduğuna dair “kanıt” olarak kullanılıyor.

SpaceX'in bir fırlatma hazırlığıyla ilgili tweet atan Musk'ın takipçilerinden biri, “1914'te neden Kanada'daydın, adın neden Raymond Collishaw'dı ve neden üst düzey savaş pilotuydun?” diye sordu.

Musk bu soruya şöyle cevap verdi:

Açıklıyorum, ben aslında 3 bin yaşında bir vampirim. Yüzyıllar boyunca tüm o sahte kimliklere bürünen bir mahluk!

Diğer teknoloji patronları da Musk'ın geleceğe dönük teknolojiyle para kazandığı tuhaf yeteneğini sorgulayanlar arasında yer alıyor.

2017'de eski Twitter CEO'su Dick Costolo CNBC'ye şunları söylemişti:

Elon zaman yolculuğunun kanıtı olabilir çünkü görünüşe göre bir günü ya bizden uzun yaşıyor ya da gelecekten geldi.