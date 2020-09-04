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Elon Musk bir kez daha başardı: Starship'in ikinci testi başarılı oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.09.2020 10:08 | Son Güncelleme

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Ay'a ve Mars'a sefer düzenlemek için hazırlanan Starship uzay aracını bir kez daha test etti. Starship ikinci testinden başarıyla ayrıldı.

Elon Musk bir kez daha başardı: Starship'in ikinci testi başarılı oldu!

Starship uzay aracı, SpaceX'in en görkemli projelerinden birinin temelini oluşturuyor. Zira, SpaceX Starship ile birlikte Mars ve Ay'a sefer düzenlemenin planlamasını yapıyor. Elon Musk'ın en büyük hayallerinden biri olan Mars, Starship ile birlikte gerçek olmaya çok yakın. Fakat Starship uçuşa başlamadan önce geçmesi gereken birçok test var. Geçtiğimiz günlerde ilk fırlatma testine giren Starship, SpaceX tarafından ABD'nin Teksas eyaletinde bir kez daha test edildi.

STARSHİP İKİNCİ TESTİNİ TAMAMLADI

SpaceX'in Starship'i, test sırasında hızla yükselmeye başladı. 152 metre yükselen Starship, daha sonra belirlenen alana güvenli bir şekilde iniş yaptı. Böylece Starship ikinci testinden de başarıyla ayrılmış oldu. Starship'in kalkışı kilometrelerce öteden duyuldu.

HEDEFİ 2030'A KADAR MARS'A YOLCULUK YAPMAK

Elon Musk, Starship'in ikinci testi ile Kızıl Gezegen hayalleri için bir adım daha attı. Fakat katedilmesi gereken daha çok yol var. Musk'ın hedefi ise Starship ile 2030 yılına kadar 1000 insanı ve 2050'ye kadar da 'yaklaşık bir milyon insanı' Mars ile tanıştırmak.

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