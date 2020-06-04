Elon Musk bu bilmeceyi bileni işe alıyor!

Elon Musk ile çalışmak bir çoğumuzun hayali olabilir. Zira, bazılarımız böylesine tarihi bir başarıya imza atan ünlü CEO'dan öğrenecek çok şey olduğunu düşünebiliriz. Diyelim ki bir şeyler yolunda gitti ve SpaceX veya Tesla'daki bir iş ilanına başvurdunuz. Büyük bir heyecanla görüşme yapmak için yetkililer ile bir araya geldiniz. Fakat Elon Musk ile çalışmanız için çözmeniz gereken ufak bir problem var; problemden kastımız aslında bir bilmeceden ibaret.

'SEN NEREDESİN?'

Elon Musk, iş görüşmesine gelen adaylara ilginç bir bilmece sormasıyla meşhur. O soru aslında o kadar önemli ki tüm işe alım sürecinin en önemli kısmını oluşturuyor. Elon Musk'ın sorduğu bilmece ise şöyle:

''Dünya'nın yüzeyinde duruyorsun. Bir mil güneye, bir mil batıya, bir mil kuzeye yürüdün ve başladığın noktaya geri dönmüş oldun. Sen neredesin?''

İŞTE ELON MUSK'IN SORDUĞU BİLMECENİN CEVABI

Elon Musk'ın sorduğu sorunun cevabı aslında çok basit. Eğer Kuzey Kutup noktasındaysanız, Dünya'nın küresel şeklinden dolayı bir mil güneye, bir mil de batıya yürüdüğünüzde kuzey kutup noktasına hala bir mil uzaklıkta olursunuz. Yani başladığınız noktaya geri dönersiniz. Kısacası cevap, Kuzey Kutbu olacak.

TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Soru oldukça kafa karıştırıcı bir soru olsa da Elon Musk bu soruya doğru cevap veren kişilere SpaceX ve Tesla gibi şirketlerinden iş imkanı sağlıyor. Ancak tabi ki bu soruya verilen doğru yanıt tek başına bir anlam ifade etmiyor. Sonuçta, liyakata ve mesleki yeterliliğe önem verilerek işe alımlar gerçekleştiriliyor.

