HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Elon Musk bu bilmeceyi bileni işe alıyor!

Elon Musk bu bilmeceyi bileni işe alıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.06.2020 10:54 | Son Güncelleme

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, sadece uzay teknolojilerinde değil, işe alım standartlarında da çığır açıyor. Elon Musk, şirketlerinden herhangi birine çalışmak için başvuran kişilere bir bilmece soruyor. Bilmeceyi bilen ise işi kapıyor. İşte Elon Musk'ın sorduğu o bilmece...

Elon Musk bu bilmeceyi bileni işe alıyor!

Elon Musk ile çalışmak bir çoğumuzun hayali olabilir. Zira, bazılarımız böylesine tarihi bir başarıya imza atan ünlü CEO'dan öğrenecek çok şey olduğunu düşünebiliriz. Diyelim ki bir şeyler yolunda gitti ve SpaceX veya Tesla'daki bir iş ilanına başvurdunuz. Büyük bir heyecanla görüşme yapmak için yetkililer ile bir araya geldiniz. Fakat Elon Musk ile çalışmanız için çözmeniz gereken ufak bir problem var; problemden kastımız aslında bir bilmeceden ibaret.

'SEN NEREDESİN?'

Elon Musk, iş görüşmesine gelen adaylara ilginç bir bilmece sormasıyla meşhur. O soru aslında o kadar önemli ki tüm işe alım sürecinin en önemli kısmını oluşturuyor. Elon Musk'ın sorduğu bilmece ise şöyle:

''Dünya'nın yüzeyinde duruyorsun. Bir mil güneye, bir mil batıya, bir mil kuzeye yürüdün ve başladığın noktaya geri dönmüş oldun. Sen neredesin?''

İŞTE ELON MUSK'IN SORDUĞU BİLMECENİN CEVABI

Elon Musk'ın sorduğu sorunun cevabı aslında çok basit. Eğer Kuzey Kutup noktasındaysanız, Dünya'nın küresel şeklinden dolayı bir mil güneye, bir mil de batıya yürüdüğünüzde kuzey kutup noktasına hala bir mil uzaklıkta olursunuz. Yani başladığınız noktaya geri dönersiniz. Kısacası cevap, Kuzey Kutbu olacak.

TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Soru oldukça kafa karıştırıcı bir soru olsa da Elon Musk bu soruya doğru cevap veren kişilere SpaceX ve Tesla gibi şirketlerinden iş imkanı sağlıyor. Ancak tabi ki bu soruya verilen doğru yanıt tek başına bir anlam ifade etmiyor. Sonuçta, liyakata ve mesleki yeterliliğe önem verilerek işe alımlar gerçekleştiriliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı
Elon Musk'ın şirketi önemli bir görevi daha başardı!Elon Musk'ın şirketi önemli bir görevi daha başardı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Duyan bariyerlere dayandı! Antalya'da karantina gerginliği

Duyan bariyerlere dayandı! Antalya'da karantina gerginliği

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan olay hareket! Stüdyo buz kesti

İstanbul-Diyarbakır otobüsünde ilginç olay! Koronavirüs olduğunu söyleyince...

İstanbul-Diyarbakır otobüsünde ilginç olay! Koronavirüs olduğunu söyleyince...

Toplu taşımadaki kalabalık tedirgin etmişti! 'Mesai saatleri değişsin' önerisi

Toplu taşımadaki kalabalık tedirgin etmişti! 'Mesai saatleri değişsin' önerisi

Flaş iddia! Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu

Flaş iddia! Fenerbahçe'de yeni hoca belli oldu

Selin Ciğerci'nin bebek heyecanı: 9 ay 15 gün sonra anne oluyorum

Selin Ciğerci'nin bebek heyecanı: 9 ay 15 gün sonra anne oluyorum

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Merakla beklenen oyunda mutlu son! İşte indirmenin yolu

Merakla beklenen oyunda mutlu son! İşte indirmenin yolu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Apple'dan şaşırtan 'kutu' kararı! Artık çıkmayacak

Apple'dan şaşırtan 'kutu' kararı! Artık çıkmayacak

Sony hata yaptı, 199 TL'lik oyun ücretsiz oldu!

Sony hata yaptı, 199 TL'lik oyun ücretsiz oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sony PlayStation 5 etkinliği için değişiklik yaptı!

Bu gece tanıtılacaktı! Sony'den şaşırtan değişiklik

SpaceX 60 Starlink uydusunu daha uzaya gönderdi!

Elon Musk'ın şirketi önemli bir görevi daha başardı!

Sonuç şaşırtmadı: Samsung Galaxy Z Flip şimdi de DxOMark'ın ön kamera testine girdi!

Samsung'un katlanabilir telefonu tekrar teste girdi! İşte puanı

Samsung Galaxy Note 20 Plus'ın kamera özelliklerinde önemli değişiklik!

Samsung'un yeni telefonu bu özellikten mahrum kalabilir!

Sonun böylesi: Google Çinli uygulamaları kaldıran uygulamayı kaldırdı!

5 milyon kişi indirmişti, fişi çekildi! İşte o uygulama

Honor Play 4 Pro'nun küçük kardeşi: Honor Play 4 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Honor'ın yeni telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.