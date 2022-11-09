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Elon Musk'ın hamlesi şaşkına çevirdi! Tesla yatırımcıları bunu beklemiyordu: 3,95 milyar dolar değerinde...

09.11.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

44 milyar dolara Twitter'ı satın alan Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk'tan yeni hamleler gelmeye devam ediyor. Sosyal medya platformunun hızlı bir şekilde çehresini değiştiren Musk, 8 dolara mavi tik satacağını açıklamıştı. Şimdi ise Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından 3,95 milyar dolar değerinde daha Tesla hissesi satarak herkesi şaşkına çevirdi. Muhtemelen Tesla yatırımcıları Muk'tan böyle bir hamle yapmasını beklemiyordu.

Elon Musk'ın hamlesi şaşkına çevirdi! Tesla yatırımcıları bunu beklemiyordu: 3,95 milyar dolar değerinde...

Elon Musk Twitter'ı satın aldığından beri büyük değişiklikler yapmaya çalışıyor. Dünya çapında birçok habere konu olan Elon Musk'ın Twitter'ı son olarak 8 dolara mavi tik satma kararı aldı. Bu planın ABD ara seçimlerinden sonra hayata geçirileceği konuşulurken, herkes Tesla CEO'su Elon Musk'ın son hamlesini konuşmaya başladı. Musk'ın bu hamlesini muhtemelen hiçbir Tesla yatırımcısı beklemiyordu. Musk'ın hamlesi herkesi şaşkına çevirdi!

ELON MUSK'TAN 3,95 MİLYAR DOLARLIK HAMLE

AA'nın haberine göre, Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından 3,95 milyar dolar değerinde daha Tesla hissesi sattı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirime göre, Musk şirketin 19,5 milyon hissesinin satışını gerçekleştirdi.

FILE PHOTO: Illustration shows Elon Musk image on smartphone and printed Twitter logos

Musk, bu yıl nisan ayında yaklaşık 8,5 milyar dolar ve ağustos ayında da 6,9 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satmıştı.

Son satışla birlikte Musk'ın Twitter'ı satın almak için şirketin yönetim kuruluyla anlaştığı nisan ayından bu yana toplamda yaklaşık 19,4 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satılmış oldu.

"MUSK'A OLAN ENGELLEMELER KALKTI" İDDİASI

Öte yandan, Bloomberg'in haberine göre, Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın tweet'lerini görmemeyi tercih eden bazı kullanıcılar, ünlü milyarderin hesabına koydukları engellemelerin kendiliğinden kalktığını öne sürdü. Yani kullanıcılar, Musk'a koydukları dijital engellerin rızaları olmadan kaldırıldığını iddia ediyor.

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Elon Musk Twitter

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