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Çok sayıda çalışanını kovdu, ancak o ülkede yaşananlar şaşkına çevirdi! Yüzde 90'ı...

07.11.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın Twitter'ında devrim niteliğinde değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi olan satın aldığı sosyal medya şirketi son olarak çok sayıda çalışanıyla yollarını ayırdı. Ancak Hindistan'daki Twitter çalışanlarının şaşkına çeviren bir olay yaşadığı ortaya çıktı. Buna göre Twitter, hafta sonu Hindistan’daki çalışanlarının yüzde 90’ını işten çıkardı. Yani sosyal medya platformu, Hindistan'daki işgücünün çok büyük bir kısmıyla yollarını ayırdı.

Çok sayıda çalışanını kovdu, ancak o ülkede yaşananlar şaşkına çevirdi! Yüzde 90'ı...

Twitter gündem olmayı sürdürüyor. Elon Musk'ın satın aldığı sosyal medya platformunda son olarak çok sayıda çalışan kovuldu. Ancak The Straits Times’ın haberine göre, Hindistan’da 200’den fazla çalışanı olan Twitter, çalışanlarının büyük bir kısmının işine son verdi.

YÜZDE 90'I İŞTEN ÇIKARTILDI

Yeni Delhi, Mumbai ve Bengaluru ofislerinde çalışanların yüzde 90’ı işten çıkarılırken bu kişilerin yüzde 70’ini teknik ekipte yer alanlar oluşturdu.

Ayrıca pazarlama, kamu politikası ve kurumsal iletişim birimlerinde yer alan bazı çalışanların da işlerine son verildi.

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Twitter yönetimi, işten çıkarmaların 4 Kasım’da başlayacağına dair çalışanlarına e-posta göndermişti.

İşten çıkarmaların, şirketin başarısının devamı için gerekli olduğu belirtilen e-postada, "Twitter'ı sağlıklı bir yola sokma çabasıyla cuma günü küresel iş gücümüzü azaltmak için zorlu bir süreçten geçeceğiz." ifadesi kullanılmıştı.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması sonrası şirketin 7 bin 500 çalışanının işten çıkarılacağına dair haberler, daha önce basında yer almıştı.

Musk, satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından ilk olarak Twitter Üst Yöneticisi Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'in görevlerine son vermişti. (AA)

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