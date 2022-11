Elon Musk temizliğe başladı! Aldığı kararı resmen duyurdu: Profiline o ibareyi koymayan pişman olacak

Elon Musk Twitter'ı satın aldığından beri platform birçok değişikliğe uğradı. Çok sayıda çalışanın işten çıkartılmasının yanı sıra, mavi tiki aylık 8 dolara satacak şekilde değiştirmesi çok konuşuldu. Musk bununla da kalmadı ve Twitter'da daha birçok değişiklik yaşanacağının ipucunu verdi. Ancak ünlü milyarder şimdi Twitter'da sık sık karşılaşan taklit hesaplarla ilgili bir karar aldı. Anlaşılan o ki Musk temizliğe başladı. Musk'ın aldığı karar ise Twitter kullanıcılarını da sevindirecek gibi duruyor.

Elon Musk, Twitter'daki taklit hesapların kalıcı olarak askıya alınacağını duyurdu. Sosyal medya şirketinin yeni sahibi olan Musk, taklit hesapları kalıcı olarak askıya alacaklarını bildirdi.

Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, profiline "parodi hesap" ifadesinin konulmaması halinde taklit hesapların kalıcı olarak askıya alınacağını belirtti.

Going forward, any Twitter handles engaging in impersonation without clearly specifying “parody” will be permanently suspended