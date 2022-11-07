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Elon Musk temizliğe başladı! Aldığı kararı resmen duyurdu: Profiline o ibareyi koymayan pişman olacak

07.11.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'da taklit veya parodi hesaplarla sık sık karşılaşıyor. Bu hesaplar genellikle bir ünlüyü, hatta Elon Musk'ı taklit ediyor. Bu da yanlış anlaşılmalara neden olabiliyor. Fakat Elon Musk, "şimdi Twitter'daki taklit hesaplar düşünsün" dedirten bir karar almış durumda. Musk aldığı kararı resmen açıkladı. Ünlü milyarder aldığı kararın açıklamasını ise yine Twitter hesabı üzerinden yaptı. Buna göre, profiline o ibareyi koymayan pişman olacak.

Elon Musk temizliğe başladı! Aldığı kararı resmen duyurdu: Profiline o ibareyi koymayan pişman olacak

Elon Musk Twitter'ı satın aldığından beri platform birçok değişikliğe uğradı. Çok sayıda çalışanın işten çıkartılmasının yanı sıra, mavi tiki aylık 8 dolara satacak şekilde değiştirmesi çok konuşuldu. Musk bununla da kalmadı ve Twitter'da daha birçok değişiklik yaşanacağının ipucunu verdi. Ancak ünlü milyarder şimdi Twitter'da sık sık karşılaşan taklit hesaplarla ilgili bir karar aldı. Anlaşılan o ki Musk temizliğe başladı. Musk'ın aldığı karar ise Twitter kullanıcılarını da sevindirecek gibi duruyor.

ELON MUSK'TAN TAKLİT HESAP KARARI! TEMİZLİĞE BAŞLADI

Elon Musk, Twitter'daki taklit hesapların kalıcı olarak askıya alınacağını duyurdu. Sosyal medya şirketinin yeni sahibi olan Musk, taklit hesapları kalıcı olarak askıya alacaklarını bildirdi.

FILE PHOTO: Illustration shows Elon Musk image on smartphone and printed Twitter logos

PARODİ HESAP İFADESİNİ KOYMAYAN PİŞMAN OLACAK

Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, profiline "parodi hesap" ifadesinin konulmaması halinde taklit hesapların kalıcı olarak askıya alınacağını belirtti.

Sürpriz mavi tik kararı! Sürpriz mavi tik kararı!

MAVİ TİK MESELESİ

Musk, paylaşımında onaylı hesap olarak bilinen "mavi tik" uygulamasını ücretli hale getirdiğini ve herhangi bir isim değişikliğinin, "mavi tik rozeti"nin geçici kaybolmasına neden olacağını ifade etti.

Öte yandan, geçmişte söz konusu hesaplar askıya alınmadan önce uyarı yapıldığını anımsatan Musk, yeni dönemde herhangi bir uyarının yapılmayacağını kaydetti.

Musk, onaylı hesap uygulamasının yaygınlaşmasıyla toplumun sesinin daha güçlü çıkacağını savunarak, Twitter'ın "dünyadaki en doğru bilgi kaynağı" olması gerektiğine işaret etti. (AA)


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Elon Musk Twitter

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