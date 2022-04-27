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Elon Musk'ın SpaceX'i uzaya gönderdi: 4 kişilik ekip, 6 aylık görev...

27.04.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın üst yöneticisi olduğu ABD’li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, "Crew-4" görevi çerçevesinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na 4 astronot gönderdi. Astronotları taşıyan "Freedom" adlı kapsül Falcon 9 roketi ile başarılı bir şekilde fırlatıldı. Astronotların 6 aylık görevi tamamlaması bekleniyor.

SpaceX, "Crew-4" uçuşu ile uzaya 4 astronot gönderdi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli uzay taşımacılığı şirketi olan SpaceX, 4 astronottan oluşan yeni ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) yolladı. "Crew-4" adlı görev çerçevesinde bilimsel araştırma yapmak üzere ISS’ye giden astronotları taşıyan "Freedom" adlı kapsül Falcon 9 roketi ile Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

UZAYDA 6 AYLIK GÖREV

ISS’ye 17 saatte ulaşması ve 6 aylık görevi tamamlaması beklenen ekipte 3 NASA astronotu ve 1 Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu bulunduğu belirtildi. Mürettebattaki tıp ve Mars’taki toprak kaymaları konusunda uzman 2 astronotun birçok farklı disiplinde bilimsel çalışmalar yürüteceği ifade edildi.

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ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk tarafından kurulan ve Falcon 9, Falcon Heavy, Starlink, Dragon Kargo, Starship gibi uzay misyonu araçlarını bünyesinde bulunduran SpaceX, daha önce de NASA için 3 kez olmak üzere toplamda 6 kez uzaya insan taşımıştı. (İHA)

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Elon Musk
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