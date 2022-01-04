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Elon Musk: Tesla, Sincan'da showroom açtığı için ABD'de eleştirildi; 'Çin'e yardım etmekle' suçlandı

04.01.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde showroom açtı. Şirketin kararı ABD'de tepkiyle karşılandı. Cumhuriyetçi Parti'den Senatör Marco Rubio, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ulussuz şirketler, Çin Komünist Partisi'ne, soykırım yapma ve köle emeği kullanma suçlarını örtbas etmesi için yardım ediyor" dedi.

Elon Musk: Tesla, Sincan'da showroom açtığı için ABD'de eleştirildi; 'Çin'e yardım etmekle' suçlandı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde showroom açtı. Şirketin kararı ABD'de tepkiyle karşılandı.

Cumhuriyetçi Parti'den Senatör Marco Rubio, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ulussuz şirketler, Çin Komünist Partisi'ne, soykırım yapma ve köle emeği kullanma suçlarını örtbas etmesi için yardım ediyor" dedi.

Amerikan İmalat Sanayi Birliği Başkanı Scott Paul da Tesla'yı eleştirdi.

Paul, "Açık olacağım: Sincan'da iş yapan herhangi bir şirket, orada meydana gelen kültürel soykırımın da suç ortağıdır. Ancak Tesla'nın eylemleri özellikle aşağılıktır" ifadelerini kullandı.

Elon Musk'ın yönettiği Tesla, showroomu Urumçi şehrinde yılbaşı gecesi açmıştı.

Çin, doğal kaynak zengini Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, Müslüman Uygur azınlığa karşı "soykırım yapmak ve halkı köleleştirmekle" suçlanıyor.

ABD Başkanı Joe Biden Aralık ayında, firmaların, Sincan'dan ithal ettikleri ürünlerin, zorla çalıştırılan Uygur azınlık tarafından üretilmediğini kanıtlamalarını öngören yasayı onaylamıştı.

Senatör Marco Rubio da, yasa tasarısının hazırlanmasına öncülük eden isimlerdendi.

Tesla'nın Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde showroom açması, Çin'de memnuniyetle karşılandı.

Çin'in Twitter'ı olarak bilinen sosyal medya platformu Weibo'da yapılan yorumlardan bazıları şu şekildeydi:

"Sincan'a açıldığınız için teşekkür ederiz, yeni yılınız kutlu olsun!"

"Görüyorsunuz, Tesla, bazı şirketlerin aksine Sincan'ın gelişimini ve inşasını destekliyor."

ABD'nin mikroçip devi Intel geçen ay, tedarikçilerini Sincan kökenli ürün veya işgücü kullanmama çağrısı yaptığı mektubuna gelen tepkiler sonrası Çin'den özür dilemişti.

Çin'de Intel'in boykot edilmesi çağrıları yapılmıştı.

Perakende devleri Nike ve H&M de geçen yıl Uygurların pamuk üretiminde zorla çalıştırıldığı iddiasıyla ilgili endişelerini dile getirmelerinin ardından Çin'de tepkiyle karşılanmıştı.

BBC, Aralık 2020'de, kapsamlı araştırması sonrası, Çin'in Sincan'da, Uygurlar da dahil yüz binlerce azınlığı zorla pamuk tarlalarında çalışmaya zorladığını gösteren bir haber yayımlamıştı.

Çin ise bu iddiaları yalanlıyor.

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