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Elvan: "Kandil ile uzantısı olan partiyle iş birliği yapıp, Cumhur İttifakına karşı yola çıktılar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 16:17 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, bir tarafta milletin oluşturduğu ittifakın, diğer tarafta ise CHP ve onu destekleyen HDP ile milliyetçi olduğunu ifade eden İYİ Parti’nin bulunduğunu belirterek, "Kandil ile uzantısı olan bir partiyle iş birliği yapıp, Cumhur İttifakı’na karşı yola çıktılar" dedi.Elvan, Cumhur İttifakının MHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ile birlikte Mut ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Elvan: "Kandil ile uzantısı olan partiyle iş birliği yapıp, Cumhur İttifakına karşı yola çıktılar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, bir tarafta milletin oluşturduğu ittifakın, diğer tarafta ise CHP ve onu destekleyen HDP ile milliyetçi olduğunu ifade eden İYİ Parti’nin bulunduğunu belirterek, "Kandil ile uzantısı olan bir partiyle iş birliği yapıp, Cumhur İttifakı’na karşı yola çıktılar" dedi.
Elvan, Cumhur İttifakının MHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ile birlikte Mut ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Göksu Mahallesi’nde pazar yerini ziyaret edip, esnafla bir araya gelen Elvan, daha sonra alanda toplanan kalabalığa hitap etti.
Hükümet ile yerel yönetimlerin işbirliği yapması halinde yatırımların da daha hızlı şekilde yaptığını söyleyin Elvan, "İnşallah yerel yönetimlerimizle merkezi yönetimimizi iş birliği halinde güçlü bir şekilde çalıştıracağız, projelerimizi tıkır tıkır hayata geçireceğiz. Ne sorununuz varsa bunun üstesinden gelmeye" diye konuştu.
Konuşmasında birlik ve beraberliğe vurgu yapan Elvan, Cumhur İttifakını milletin oluşturduğunu söyledi. Bir tarafta milletin oluşturduğu ittifakın, diğer tarafta ise CHP ve onu destekleyen HDP ile milliyetçi olduğunu ifade eden İYİ Parti’nin bulunduğunu belirten Elvan, "Bunu anlamak mümkün mü? Siz anlayabiliyor musunuz? Biz anlamakta güçlük çekiyoruz. Kandil ile uzantısı olan bir partiyle iş birliği yapıp, Cumhur İttifakına karşı yola çıktılar. Ama şundan emin olunuz. Sizin desteğiniz, vatan, millet, devlet, ay yıldızlı al bayrak sevginiz sürdüğü müddetçe onlar asla başarılı olamayacaklar. Allah’ın izniyle Cumhur İttifakı, güçlenerek devam edecek" ifadelerini kullandı.
Cumhur İttifakının Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ise konuşmasında, Demokrat Parti’den aday olan Burhanettin Kocamaz’ın iddialarına tepki gösterdi. Belediyeciliği ilgi, bilgi ve takip olarak tarif eden Tuna, "İşinle ilgili olacaksın, konuları bileceksin, işini takip edeceksin. Takip etmezsen, aday bile olamazsın. İşte bizim özelliğimiz bu. Takipçi bir anlayışımız var. Takip etme işini, sonrasında da ’bizim adaylığımızı engelleyen Hamit Tuna’ de. Böyle bir insafsızlık var mı? Çamur at, izi kalsın. Ondan sonra da Küçük Emrah gibi ağla. Yok öyle bir şey. Burası ağlama duvarı değil burası hizmet yeri" şeklinde konuştu.

Elvan:

Elvan:

Elvan:

Elvan:

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