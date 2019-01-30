Elverişsiz hava şartlarına rağmen hastaya ulaştılar

Karabük’te evinde rahatsızlanan hastaya UMKE ve 112 ekipleri zorlu hava şartlarına rağmen ulaşarak hastaneye yetiştirdi.

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma mevkii Kehler köyünde oturan 74 yaşındaki Ali Osman Günaya rahatsızlanınca 112 ekiplerinden yardım talep etti. Bölgede yoğun kar yağışı ve elverişsiz dağ koşullarına rağmen UMKE ve 112 ekipleri 1 saatlik çalışma sonrası köye ulaşarak rahatsızlanan Günaya’yı alarak Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırdı.

