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  4. Elvis Presley’in saçı müzayedede 605 bin Türk lirasına satıldı

Elvis Presley’in saçı müzayedede 605 bin Türk lirasına satıldı

07.09.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin California eyaletinde faaliyet gösteren bir müzayede evi tarafından Elvis Presley’e ait bir kavanoz saç, açık arttırmada geçen hafta sonu 605 bin Türk lirasına (72,500 ABD Doları) satıldı. Müzayede de ayrıca Elvis Presley’in sahnede giydiği tulum ve pelerin 1 milyon doların üzerinde fiyata alıcı buldu.

Elvis Presley’in saçı müzayedede 605 bin Türk lirasına satıldı

California eyaletinde ünlülerin hatıraları veya kraliyet eserleri üzerine uzmanlaştığı ifade edilen müzayede evi Kruse GWS basın açıklamasında, Elvis Presley’in bir kavanoz dolusu saçının 605 bin Türk lirasına (72,500 ABD Doları) 4 Eylül cumartesi günü satıldığını belirtti. Müzayede de ayrıca Presley’in 1972 yılında New York kentinde Madison Square Garden’da verdiği konserlerde giydiği tulum ve pelerinin toplamda 1 milyon 12 bin 500 dolara alıcı bulduğu ifade edildi.

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Elvis Presley’in bir kavanoz saçının ise kişisel berberi Homer Gilleland tarafından elde edildiği ve ‘en iyi belgelenmiş Elvis Presley saçı’ olduğu belirtildi.

DHA

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