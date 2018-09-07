"Emanete fındık vermeyin"

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, fındık üreticisinin emanete fındık vermemesi gerektiğini belirterek "Emanete fındık verilmediği taktirde fındık fiyatı kesinlikle artacak. Üreticilerimiz bundan emin olsunlar." dedi.

Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık ürününde hem rekolte hem de fiyat anlamında soğuk rüzgar estiğini söyledi.

Beklenen miktarda fındık olmadığını aktaran Başaran, şunları kaydetti:

"Fındıkta 2-3 ay önce rekoltenin düşük olduğunu tahmin ediyorduk, hasat yapıldı fındık çuvala girdi. Şu an tahminlerimizin yüzde 30'unun altında rekolteyle karşı karşıya kaldık. Biz üreticilerimizi özellikle medya aracılığıyla gerektiğinde de köy ziyaretlerinde emanete fındık verilmemesi konusunda uyarıyoruz. Rekoltenin böylesine düşük olduğu dönemde emanete fındık vermek büyük oranda üreticileri mağdur duruma sokuyor. Emanete fındık verilmediği taktirde fındık fiyatı kesinlikle artacak. Üreticilerimiz bundan emin olsunlar. Hiç kimse bedelsiz emanete fındık bırakmasın. Kimse emanete fındık bırakmazsa fiyattaki yükseliş hızlanır."