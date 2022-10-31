HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. ‘Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor’ projesinin kapanışı yapıldı

‘Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor’ projesinin kapanışı yapıldı

31.10.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor’ projesi kapanış programı ile sona erdi.

‘Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor’ projesinin kapanışı yapıldı

Karabük’ün proje hazırlamada ve uygulamada oldukça başarılı olduğunu ifade eden Vali Fuat Gürel, “Öncelikli olarak projenin hayırlı olmasını diliyorum. Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul müdürlüklerimizin başarısı çok fazla, kaliteli projeler üretiliyor.

Projenin kaliteli hazırlanması, birçok nüfusa hitap etmesi, paydaşlık konuları çok önemli. İlimizin proje altyapısı oldukça iyi, Avrupa Birliği uyum sürecinde proje hazırlayıp kaynak sağlamak çok önemli, proje hazırlayarak kendimizi geliştiriyoruz, kurumlarımıza ve okullarımıza katkı sağlıyoruz, bu sayede öğrencilerimizin eğitimlerine, iş hayatlarına katkı sağlamış oluyoruz.

Güçlü Türkiye için mesleki eğitim başlığı çok önemli, bizim esasen ihtiyacımız olan mesleki anlamda kalifiye eleman ihtiyacımız var, beşeri sermayenin çok iyi işlenerek onları istihdama, üretime katmamız gerekiyor. Meslek okullarımızın esas sorunu günceli yakalamadaki problemleri, dijital çağda yaşıyoruz, teknolojik gelişmeler çok hızlı ilerliyor. 30-40 yıllık makinelerle öğrencilerimizi eğitiyoruz, hazırlanan bu projelerle okullarımızın teknik altyapısını güçlendirmiş oluyoruz” dedi.

Gürel, modern makine ve ekipmanlara sahip, iş sağlığı ve güvenliği açısından hiçbir tehdit barındırmayan atölyeler ile öğrencilerin, çırakların ve kursiyerlerin bilgisayar kullanımlarını, tasarım ve hala güçlerini, okul içindeki aktivitesini, CNC makine kullanabilme becerilerini edinme, mesleğinde kendine güven duymasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje ile okullarda bulunan atölyelere bilgisayar laboratuvarı, elektrik ark kaynak makinesi, punta kaynak makinesi, spiral taşlama makinesi, CNC fiber lazer kesim makinesi, çift kafalı boru ve profil bükme makinesi, CNC lazer ahşap kesme ve kazıma makinesi, ahşap gönye kesme makinesi, ahşap mini tablalı freze makinesi, ahşap mini daire testere makinesi, ahşap mini sütunlu matkap makinesi, ahşap mini planya ve kalınlık kombine, ahşap mini şerit testere makinesi, kilit dikiş düz ilik makinesi, sanayi tipi ütü ve ahşap mini kompine zımpara makinesi kazandırıldığını aktardı.

Öğretmenevinde düzenlenen proje kapanış programına Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Müdür Yardımcısı Erdal Üngören, Şube Müdürü Adnan Cansız, Karabük Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sakin Eren ile proje katılan okulların müdürleri ve öğretmenleri katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NEVÜ’de ’Gençlik ve Modern Zamanlar’ Söyleşisi’nin 5.’si düzenlendiNEVÜ’de ’Gençlik ve Modern Zamanlar’ Söyleşisi’nin 5.’si düzenlendi
Herkes onu konuşuyor! Tarkan...Herkes onu konuşuyor! Tarkan...
Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı! Ölü sayısı artıyorGüney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı! Ölü sayısı artıyor
Anahtar Kelimeler:
Karabük

En Çok Okunan Haberler

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Akaryakıta ‘İtalya’ zammı! Motorinden sonra...

Akaryakıta ‘İtalya’ zammı! Motorinden sonra...

Bakım yaptırıp ücret ödemeden kaçtılar! Meslek haline getirdiler

Bakım yaptırıp ücret ödemeden kaçtılar! Meslek haline getirdiler

Kuran kursundaki öğrencilere temizlik yaptırıp tokat attı

Kuran kursundaki öğrencilere temizlik yaptırıp tokat attı

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Tüm dünya merak ediyordu! İlk yorum geldi

Tüm dünya merak ediyordu! İlk yorum geldi

İlginizi Çekebilir

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.