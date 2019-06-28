"Emek Dostları" ödüllendirildi

Türk Metal Sendikası tarafından ikincisi bu yıl düzenlenen "Emek Dostları Ödülleri" kapsamında akademisyen, sendikacı ve medya çalışanlarına ödül verildi.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Büyük Anadolu Otel'deki ödül töreninde, sendikalarının 16. Olağan Genel Kurulunu yarın aynı salonda düzenleyeceklerini belirterek, Genel Kurulda daha adil, özgür, eşitlikçi ve barış içinde bir dünya için taleplerini dile getireceklerini söyledi.

Sendikalarının 200 bini aşan üyesiyle büyük bir aile olduğunu ifade eden Kavlak, şunları kaydetti:

"Bizler, emeğin örgütlü gücü olarak verdiğimiz mücadelede, alın terimiz için yürüttüğümüz kavgada, yalnız yürümek istemiyoruz. Bizim, bize güç veren dostlara ihtiyacımız var. Demokrasiden, hak ve özgürlüklerden, insan haklarından, barıştan ve adaletten yana olan, birlikte yürüyeceğimiz bilim insanlarına, gazetecilere, aydınlara ihtiyacımız var. İşçi sınıfının hak ve özgürlükler mücadelesinde omuz omuza verdiğimiz, sınıf bilinci ve ahlakıyla bir olduğumuz, bu kutsal çabada el ele tutuştuğumuz emek dostlarına ihtiyacımız var. İşte bugün, bu nedenle buradayız."