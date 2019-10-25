Emekli astsubayın maket gemi hobisi mesleği oldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yaşayan emekli deniz astsubay Yusuf Akmeşe, Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında inşa edilen gemiler başta olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki pek çok geminin maketini yapıyor.

Sanatını severek sürdürdüğünü aktaran Akmeşe, şunları söyledi:

"Bu yıl Türkiye ile Japonya'nın dostluğunun 150. yılı anısına 1/100 ölçek (80 santimetre) 2 Ertuğrul Fırkateyni, Japonya elçiliğine yapıldı. Ayrıca bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığına 20 santimetrelik 200 adet Ertuğrul Fırkateyni yapılarak teslim edildi. Pakistan'a yapılan MİLGEM sınıfı 1/300 ölçek 100'e yakın modeli, aracı firmalarla yerine teslim ettik. Onun haricinde yine Pakistan'a, Savunma Teknolojileri Mühendisliğinin Pakistan'da yaptırdığı bir akaryakıt gemisi, 30 adet 1/300 ölçek yerine ulaştırıldı. Kasım ayında Amerika'nın askeri liman kenti Dover'de satılmak üzere Amerika'ya gemi maketi ve magnetleri teslim edeceğiz. Başlangıç için 300 adet magnet, 500 anahtarlık ve 10 maket gemi göndereceğiz. Siparişlerin devamının geleceğini düşünüyoruz. 1 maket geminin yapımı, ortalama 2 gün sürüyor. Tüm siparişler 1 ay içinde hazır hale getirildi."

Akmeşe, gelecek günlerde denize indirilmesi ve 2020 yılının son çeyreğinde teslim edilmesi planlanan çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'nun maketini de yaptığını belirterek, üniversitelerde de eğitim vermeyi istediğini vurguladı.