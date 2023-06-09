Emekli aylığını alan yaşlı kadının bankacıyla diyaloğu gülümsetti! Harçlık vermek istedi...

Sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu. Emekli maaşını almaya giden yaşlı kadın, biriken paranın çok olduğunu görünce kendisine emekli maaşını teslim eden bankacıya harçlık vermek istedi.

100 TL VERMEK İSTEDİ

Biriken emekli maaşını çekmek üzere yakınıyla birlikte bankaya gelen yaşlı kadın, banka çalışanından parasını teslim aldı. Yaşlı kadın biriken paranın 14 bin 600 TL olduğu bilgisini alınca "Maşallah" diyerek tepki verdi. Yaşlı kadın ardından banka çalışanına 100 TL harçlık vermek istedi.

O anlar izleyenlerin yüzünü gülümsetirken, banka çalışanı ise "Bizim çok var, şu ablaya verebilirsin" diyerek nazikçe teklifi geri çevirdi.

