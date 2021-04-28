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Emekli ikramiyesi zamlandı! Erdoğan duyurdu! Emekli ikramiyesi ne kadar oldu?

28.04.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de milyonlarca vatandaş Ramazan Bayramı'nda emekli maaşlarına yatacak ikramiye tutarını merak ediyor. Bilindiği üzere emekliler her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde biner liralık ikramiye alıyor. Konuya ilişkin milyonların beklediği açıklama ise Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan emekli Ramazan bayramı ikramiyelerine enflasyon tutarında zam yapılacağını belirtti.

Emekli ikramiyesi zamlandı! Erdoğan duyurdu! Emekli ikramiyesi ne kadar oldu?

Bilindiği üzere birkaç yıldır emekliler her sene Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye alıyor. Ramazan Bayramı'nın gelmesine kısa bir süre kala emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, emekli bayram ikramiyesi bu yıl zamlı mı yatacak soruları gündeme geldi. Konuya ilişkin Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış ve emekli ikramiyelerinin bu yıl zamlı yatacağını belirtmişti. Son olarak Erdoğan zam tutarını açıkladı.

EMEKLİ İKRAMİYESİNE ZAM GELDİ! EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye verilecek bayram ikramiyesinin tutarının 1100 Türk lirası olacağını açıkladı.

Emekliye bayram ikramiyesi ilk olarak 2018 yılında verilmeye başlandı. Üç dönemdir bin lira olarak emeklilerin hesaplarına yatırılan ikramiyenin gelecek ramazan bayramında artması bekleniyordu.

Emekli ikramiyesi zamlandı! Erdoğan duyurdu! Emekli ikramiyesi ne kadar oldu?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021

Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor.

Emekli ikramiyesi zamlandı! Erdoğan duyurdu! Emekli ikramiyesi ne kadar oldu?

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Bayram ikramiyesi, sayıları 400 bini bulan, banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alan vatandaşlara bayram ikramiyesi ödenmiyor. Bunun nedeni ise uygulamanın sadece SGK'dan aylık alanları kapsıyor olması.

Ancak geçtiğimiz yıllarda bazı banka sandıkları emeklilerine bin lira bayram ikramiyesi ödese de sonradan bu ödemeyi yapmamışlardı. Sonuç olarak, yeni bir düzenleme yapılmazsa, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de özel sandık emeklileri ikramiyeden yararlanamayacak gibi görünüyor.

Emekli ikramiyesi zamlandı! Erdoğan duyurdu! Emekli ikramiyesi ne kadar oldu?

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Bir diğer merak edilen konu da yeni emekli olacakların ikramiye alıp alamayacağı konusu. Nisan ayının sonuna kadar emeklilik dilekçesini veren vatandaşlar mayıs ayında ödenecek bayram ikramiyesini alabilecekler. Fakat, emeklilik dilekçesini mayıs ayında verenler yararlanamayacaklar. Bunun sebebi de bayram ikramiyesi mayıs ayının ilk haftası ödenecek olması.

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