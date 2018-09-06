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Emekli imamın yazdığı Emekli imamın yazdığı muskaları okuyan ekipler dondu kaldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 14:23 | Son Güncelleme

Bartın'da, muska yazdığı belirlenen emekli imam S.A. jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Emekli imamın muskaların nerelere konulması gerektiği ve siyah erkek köpeğe yedirilmesi konusundaki yazıları dikkat çekti.

Emekli imamın yazdığı Emekli imamın yazdığı muskaları okuyan ekipler dondu kaldı!

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek, Hıdırlar köyünde oturan S.A.'yı takibe aldı. Muska yazdığı belirlenen S.A. gözaltına alındı.

Emekli imamın evinde yapılan aramada yüzlerce yazılmış muska, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 19 adet değişik boylarda ve ebatlarda bıçak ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

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KOCANIN İÇ ÇAMAŞIRINA...

Yazılan muskaların nerelere koyulacağının tarif edilmesi ise notları okuyanları şoke etti. "Kocanın iç çamaşırının lastiğini kesip bunu koyarak bağla" gibi ifadelerin yer aldığı notlarda, muskayı kıymaya katıp köpeğe yedirilmesi talimatı da veriliyor.

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SERBEST BIRAKILDI

Emekli imamın yazdığı muskaların iç çamaşırı ve evin çeşitli yerlerine konulması, siyah renkli erkek köpeğe yedirilmesi için yazdığı yazılar dikkat çekti. 'Tekke ve zaviyelerle türbedarlık ile birtakım unvanların men ve ilgasına muhalefet' ve 'Ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edilen S.A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Muska bartın emekli imam Jandarma

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