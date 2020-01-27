Emekli olan manifaturacı, dükkanındaki malları ihtiyaç sahiplerine bağışladı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde 46 yıllık dükkanını kapatmaya karar veren manifaturacı Fahri Akdere, iş yerindeki malların tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Demirci Belediyesine hibe etti.

Fahri Akdere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra da çalışmaya devam ettiği Cami Atik Mahallesi Birlik Caddesi'ndeki dükkanını kapatmaya karar verdiğini söyledi.

Değeri 75 bin lirayı bulan giysi ve kumaşları önce satmayı düşündüğünü, daha sonra bağışlama kararı aldığını aktaran Akdere, bu kararı aldığı için son derece huzurlu olduğunu vurguladı.

Kararında son dönemde yaşanan depremlerin de etkili olduğunu belirten Akdere, şöyle devam etti:

"Mağdur olan, ihtiyaç sahibi her kim var ise belediyemiz kanalı ile ulaştırılmasını istedim. Belediye Başkanımız Selami Selçuk'a söyledim. Ekipler gelerek ürünleri güzelce topladı ve götürdü. 300 metrekare iş yerimde tamamen giyim eşyası var. Her şey mevcut. Bereket versin, artık bu kadar yeter. Halim vaktim yerinde. Bugüne kadar kazandıklarım bana yeter. Yaş 70'e dayandı. Bundan sonra istirahat edeceğim."