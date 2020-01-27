HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Emekli olan manifaturacı, dükkanındaki malları ihtiyaç sahiplerine bağışladı

Emekli olan manifaturacı, dükkanındaki malları ihtiyaç sahiplerine bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 16:10 | Son Güncelleme

Manifaturacı Fahri Akdere: - "Bugüne kadar kazandıklarım bana yeter. Yaş 70'e dayandı. Bundan sonra istirahat edeceğim"

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde 46 yıllık dükkanını kapatmaya karar veren manifaturacı Fahri Akdere, iş yerindeki malların tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Demirci Belediyesine hibe etti.

Fahri Akdere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra da çalışmaya devam ettiği Cami Atik Mahallesi Birlik Caddesi'ndeki dükkanını kapatmaya karar verdiğini söyledi.

Değeri 75 bin lirayı bulan giysi ve kumaşları önce satmayı düşündüğünü, daha sonra bağışlama kararı aldığını aktaran Akdere, bu kararı aldığı için son derece huzurlu olduğunu vurguladı.

Kararında son dönemde yaşanan depremlerin de etkili olduğunu belirten Akdere, şöyle devam etti:

"Mağdur olan, ihtiyaç sahibi her kim var ise belediyemiz kanalı ile ulaştırılmasını istedim. Belediye Başkanımız Selami Selçuk'a söyledim. Ekipler gelerek ürünleri güzelce topladı ve götürdü. 300 metrekare iş yerimde tamamen giyim eşyası var. Her şey mevcut. Bereket versin, artık bu kadar yeter. Halim vaktim yerinde. Bugüne kadar kazandıklarım bana yeter. Yaş 70'e dayandı. Bundan sonra istirahat edeceğim."

Akdere, soğuk kış günlerinde ülke genelinde pek çok mağdur olabileceğini dile getirerek, "1968 ve 1972 yıllarında Demirci'de deprem yaşadık. Onun için o durumun ne olduğunu iyi biliriz. O dönemde battaniye bile bulamıyorduk. Şükür şimdi her şey var. Ben de böyle bir karar aldım. Mağdur olan kim varsa helali hoş olsun." diye konuştu.

Demirci Belediye Başkanı Selçuk da hayırsever Akdere'ye teşekkür ederek, "Fahri Amcamız, güzel bir vatandaşlık örneği sergiledi. Bu aziz millet her zor durumda devletinin yanında olmayı kendine görev biliyor. Bağışlanan bu eşyalar talep olduğu anda başta Elazığ olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza anında ulaştırılmak üzere hazırlanacaktır. Allah, milletimizin bu birlik ve beraberliğini muhafaza eylesin, devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Mahkumların yaptığı eşyalar, adliyede satışa sunulduMahkumların yaptığı eşyalar, adliyede satışa sunuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demirci Demircili Hayırsever Fahri Akdere manifatura Manisa Selami Selçuk

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

99 depremi görüntüleri Twitter'da gündem oldu

99 depremi görüntüleri Twitter'da gündem oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ankara'daki köpek vahşetine 10'ar yıl hapis cezası

Köpek vahşetine 10'ar yıl hapis cezası

Son dakika: 5 PKK/YPG'li terörist gizlendikleri evde yakalandı

5 terörist gizlendikleri evde yakalandı!

Enkaz altından sağ olarak kurtulmuşlardı! Korku dolu anları anlattı: Son basamak kala...

Enkaz altından sağ olarak kurtulmuşlardı! Korku dolu anları anlattı: Son basamak kala...

Depremde panikle aşağıya atladı, bacağı ve kalça kemiği kırıldı

Depremde panikle aşağıya atladı, bacağı ve kalça kemiği kırıldı

AFAD'dan depreme yönelik 'hayat kurtaran' öneriler

AFAD'dan depreme yönelik 'hayat kurtaran' öneriler

Samsun'da parçalanarak çöpe atılan Iraklının cesedine sahip çıkan olmadı

Parçalanarak çöpe atılan Iraklının cesedine sahip çıkan olmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.