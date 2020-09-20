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  4. Emekli polisin aracından çıkanlar şaşkına çevirdi! Gözaltına alındı

Emekli polisin aracından çıkanlar şaşkına çevirdi! Gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 17:14 | Son Güncelleme

Erzurum'da emekli polisin kullandığı otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada 61 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.

Emekli polisin aracından çıkanlar şaşkına çevirdi! Gözaltına alındı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, fiziki takip sonucu Erzurum-Erzincan kara yolu Aşkale uygulama noktasında emekli polis S.N.A idaresindeki otomobili durdurdu.

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61 KİLO 750 GRAM EROİN BULUNDU

Narkotik dedektör köpeği "Dük"ün desteğiyle yapılan aramada, aracın çamurluğunda yapılmış özel bölümde 61 kilo 750 gram eroin bulundu.

Şüpheli S.N.A gözaltına alındı.

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