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Emekli Sandığı nedir, Emekli Sandığı kimleri kapsıyor? Emekli Sandığı hangi kuruma bağlı?

31.10.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de emekli olan memurların sosyal güvencesini sağlayabilmek adına Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan sisteme emekli sandığı adı verilir. 2006 yılına kadar Bağ-Kur ve SSK emekli sandıkları farklı bünyelerde bulunurken 2006'dan bu yana tek çatı altında toplanmıştır. Peki, Emekli Sandığı nedir, Emekli Sandığı hangi kuruma bağlıdır?

Emekli Sandığı nedir, Emekli Sandığı kimleri kapsıyor? Emekli Sandığı hangi kuruma bağlı?

Sigorta primleri iş tanımları ve meslek gruplarına göre 4A, 4B ve 4C sigorta gruplarından birine yatırılır. Türkiye Cumhuriyetinde çalışan tüm vatandaşların hem sosyal güvencelerden hem de emeklilik için gereken şartların yerine getirilmesi durumunda emekli maaşını almalarını 4A, 4B ve 4C sistemleri sağlar. Emekli Sandığı ise SGK kapsamına girdikten sonra 4C olarak adlandırılmıştır.

Emekli sandığı dört farklı bölümü bünyesinde barındırır. Bunlar "Maliye Bakanlığı", "Genel Kurul", "Yönetim Kurul" ve "Sağlık Kurumu"dur. Emekli sandığı kamu kurumlarında çalışıp emekli olan tüm memurların emeklilik işlerini düzenlemekle mükelleftir. Emekli sandığı sayesinde devlet çalışanları çalışma süreleri boyunca güvence altına alınırken emeklilik dönemlerinde de bu güvence ve haklar devam eder. Peki, emekli sandığı hangi kuruma bağlı?

Emekli Sandığı nedir?

Memur ya da hizmetli statüsünde çalışan devlet personelinin, ihtiyarlık ve ölüm gibi her türlü sigortalarını karşılayan ve bu durumlar ile ilgili işlemleri yapan, tüzel kişiliğe sahip olan Emekli Sandığı özel bir Sosyal Güvenlik Kurumu olarak çalışır ve SGK kapsamındadır. Bu kurum sayesinde kamuda görev yapan tüm çalışanlar emekli oldukları zaman emekli maaşları ödenir. Emekli sandığı avantajları ve emekli sandığı sosyal güvenceleri şu şekildedir:

  • Emekli sandığı sayesinde devlet çalışanları devlet hastanelerinde işlemlerini ücretsiz bir şekilde yapabilir ve ilaç alımını düşük bir ücret karşılığında gerçekleştirebilir.
  • Bu tür hizmetler devlet bünyesinde çalışma esnasında ve emekli olduktan sonraki dönemlerde de geçerli olur.
  • Memurluktan istifa eden bir memur emekli sandığı sayesinde ileriki dönemlerde emekli olabilmesi için SSK’ye ödeme yapmaya devam edebilir.
  • Ayrıca emekli sandığı avantajları arasında emekli sandığına bağlı memurlar emekli olduğunda eş ve 18 yaşından küçük çocukları sağlık hizmetlerinden faydalanabilme imkanı da yer alır.

Emekli Sandığı kimleri kapsıyor?

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan Emekli Sandığı, devlet personellerinin sosyal güvence altına alınarak çalışmasını sağlarken aynı zamanda gerekli şartlar yerine getirildiğinde emeklilik hakkı kazanmalarını sağlar. Bu sistem sayesinde kamu personelleri hem aktif olarak çalıştıkları dönemlerde hem de emekli olduktan sonraki dönemlerde sosyal sigortaların kapsadığı tüm güvencelerden faydalanabilir.

SGK bünyesine girdikten sonra Emekli Sandığı "4C" olarak adlandırılmıştır. 4C ya da Emekli Sandığı kapsamında olan kişiler 5510 sayılı kanuna göre çalışan kişileri kapsar. Emekli Sandığı kapsamındaki kişiler:

  • Komandit şirket ortakları
  • Gelir vergisinden muaf olan esnaf ve sanatkârlar
  • 5510 sayılı kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar
  • Devlet memuru olarak çalışan kadrolu çalışanlar
  • Serbest meslek mensupları
  • 1 yıldan az süreli olan ya da mevsimlik sözleşmeli çalışanlar
  • Tarım çalışanları
  • Anonim şirket ortakları
  • Köy ve mahalle muhtarları


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