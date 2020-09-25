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Emekliden çaldığı parayı kötü günler için saklamış

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2020 10:21 | Son Güncelleme

Adana’da, bankamatikten para çeken İdris Zorlu’nun (75) elindeki 2 bin lirayı çalarak kaçan Mustafa Başkurt (23), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yaklaşık 3 saat sonra yakalandı. Kapkaç şüphelisinin ifadesinde, paranın yarısını harcadığını, diğer yarısını da kötü günlerde harcamak için sakladığını ve yerini söylemediği öne sürüldü.

Emekliden çaldığı parayı kötü günler için saklamış

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı’nda meydana geldi. Para çekmek için bankamatiğe giden emekli noter katibi İdris Zorlu’nun arkasına giden bir kişi, müşteri gibi beklemeye başladı. Zorlu, parasını aldığı sırada arkasındaki kişi elindeki paraları alıp, kaçtı. Bu anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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KAÇARKEN KIYAFETLERİNİ ÇIKARDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gelerek şüphelinin yakalanması için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan çalışma sonucu kapkaçı yapanın Mustafa Başkurt olduğunu tespit eden polis, şüpheliyi kaçış güzergahında takibe aldı. Şüphelinin kapkaçın ardından kaçarken, üzerindeki kıyafetleri de değiştirdiği görüldü.

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‘PARAYI KÖTÜ GÜNLER İÇİN SAKLIYORUM’

Şüpheli Başkurt, polisin çalışmasıyla olaydan yaklaşık 3 saat sonra Ulucami Mahallesi’ndeki Tarihi Büyüksaat Kulesi yakınlarında yakalandı. Başkurt’un paranın bir kısmıyla ayakkabı, pantolon, şapka, iç çamaşırı ve cerrahi maske aldığı belirlendi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Başkurt’un ifadesinde, kapkaç yaptığını kabul ettiği, paranın bin lirasını harcadığını, kalan kısmını ise kötü günlerde harcamak için sakladığını ve yerini söylemediği öne sürüldü. Başkurt’un ‘kapkaç’, ‘hırsızlık’ ve ‘uyuşturucu madde bulundurmak’ suçlarından 7 kaydının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Başkurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

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