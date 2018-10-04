İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, partisinin ve diğer muhalefet partilerinin, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda iktidara göre iki adım önde olduğunu belirtti. Erozan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin mevcut durumunun, Sovyetler Birliği'nden uzak olmadığını savundu. Türkiye'nin düştüğü duruma verilebilecek en yakın örneğin Sovyetler Birliği olduğunu ileri süren Erozan, "Bunu ekonomik tabirlerle değil, edebi bir tabirle kullanacağım. Biz şu anda ekonomik anlamda Alice Harikalar Diyarı'nda, siyaseten ise Don Kişot ve Sancho Panza'dayız." ifadesini kullandı. 6 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında, hükümet ve MHP'nin Uygur Türkleri konusunda neden sessiz kaldığını sorguladığını hatırlatan Erozan, "Yaklaşık 1 ay geçti, çıt çıkmadı. Ses çıkan başka bir parti oldu HDP. Yazılı soru önergesi verdiler. Ben iktidar ve ortağına bir kez daha sesleniyorum, Sincar'daki ırkımızdan, dilimizden olan insanlara niye lakayıt kalındığını çok merak ediyorum." ifadesini kullandı.

İdlib'de ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erozan, şöyle devam etti: "Silahları bırakıyorlar, insanlar ne oluyor? Teröristler buharlaşıyor mu? Bize ulaşan bilgilere göre il saymayayım, bunların bazıları diğer Suriyeli göçmenler gibi misafir edilmeye başlanmışlar. Bu insanlar silahlarını bırakmış olsalar dahi ruhları halen terörist. Bunlar kuluçkaya yatırılmış gruplar olarak ulusal coğrafyamızda dolaşır hale gelecekler. Bunun rahatsızlığını ben yalnızca milletvekili olarak değil vatandaş olarak da hissediyorum." - Rahip Brunson davası Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ve ev hapsinde bulunan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson meselesine de değinen Erozan, "Papaz Brunson, onlara göre artık papaz mı, ajan mı konusu halen adliyelik bir konu olduğu için ayrıntısına girmeyeyim." ifadesini kullandı. Türk adaletinin ne kadar bağımsız olduğunun anlaşılacağını belirten Erozan, "İzmir'e inen, kalkan uçakları takip edin. Eğer mahkemeden evvel İzmir'e inen bir uçak varsa Türk adaleti bağımsız değildir. Çünkü inen o uçak, o arkadaşın ertesi sabah mutlaka serbest kalacağını bilerek gelmiştir yoksa Amerika'dan kimseye uçak yollamazlar." değerlendirmesinde bulundu.