Emily'nin hamilelik modası! Kimi zaman sütyensiz kimi zaman mayolu

Hamileliğinden önce de kıyafet tercihleriyle gündeme gelen ünlü model ve oyuncu Emily Ratajkowski, bu iddiasını hamileliğinde de sürdüreceğe benziyor.

Ekim ayında Vogue dergisine verdiği pozla hamileliğini duyuran modelin, şimdiye kadarki en iyi hamilelik görünümleri paylaşıldı.

Yaşadığı Los Angeles'ta sık sık yürüyüşe çıkan, evi ve bebeği için alışveriş yapan Ratajkowski, çarpıcı tasarımlara sahip hamile kıyafetleri giyiyor.

ÇOCUĞUNUN CİNSİYETİNİ ÖĞRENMEYECEK

Ratajkowski, hamileliğini Vogue'un kapağında dantel detaylı turuncu astarlı bir elbise ile duyurmuştu. Jonathan Simkhai tarafından tasarlanan kolsuz elbise 446 dolara satılıyor. Emily Vogue dergisine verdiği röportajla da dikkat çekmişti.Model, çocuğunun cinsiyetini öğrenmek ve kamuya açıklamak istemediğini ve onu cinsiyet kalıplarına sokmayacağını söylemişti.



