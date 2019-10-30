Emine Bulut'un adı verilen spor salonu açıldı

Saran Holding tarafından yaptırılan ve eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının yanında öldürülen Emine Bulut'un ismi verilen spor salonu törenle hizmete açıldı.

Kırıkkale'deki salonun açılışı dolayısıyla Mustafa Özbek İlkokulunda tören düzenlendi.

Vali Yardımcısı Osman Akbaş, törende yaptığı konuşmada, adı Emine Bulut olan bu spor salonunu açmaktan buruk bir sevinç duyduklarını söyledi.

Cumhuriyet şehri Kırıkkale'nin böyle menfur, insanlık dışı cinayetle Türkiye gündemine oturmasının bütün Kırıkkalelileri olduğu gibi kendilerini de rahatsız ettiğini dile getiren Akbaş, şöyle konuştu:

"Ancak bu toprakların yetiştirdiği insanlardan olan Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın ülkemize sağladığı katma değerler, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde ilimize yapılan sayısız katkıları ve böyle bir spor salonunda Emine Bulut ismini yaşatması bizleri çok memnun etmiştir. İnşallah bu tür cinayetlerle ülkemiz bir daha karşılaşmaz. Hatırlıyorsanız ülkede 5 Ekim'de cinayetsiz bir gün geçirildi. Dileğimiz, cinayetsiz gün değil, aylar ve yılların olması."