Emine Bulut'un adı verilen spor salonu açıldı

Saran Holding tarafından yaptırılan ve eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının yanında öldürülen Emine Bulut'un ismi verilen spor salonu törenle hizmete açıldı.
Kırıkkale'deki salonun açılışı dolayısıyla Mustafa Özbek İlkokulunda tören düzenlendi.
Vali Yardımcısı Osman Akbaş, törende yaptığı konuşmada, adı Emine Bulut olan bu spor salonunu açmaktan buruk bir sevinç duyduklarını söyledi.
Cumhuriyet şehri Kırıkkale'nin böyle menfur, insanlık dışı cinayetle Türkiye gündemine oturmasının bütün Kırıkkalelileri olduğu gibi kendilerini de rahatsız ettiğini dile getiren Akbaş, şöyle konuştu:
"Ancak bu toprakların yetiştirdiği insanlardan olan Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın ülkemize sağladığı katma değerler, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde ilimize yapılan sayısız katkıları ve böyle bir spor salonunda Emine Bulut ismini yaşatması bizleri çok memnun etmiştir. İnşallah bu tür cinayetlerle ülkemiz bir daha karşılaşmaz. Hatırlıyorsanız ülkede 5 Ekim'de cinayetsiz bir gün geçirildi. Dileğimiz, cinayetsiz gün değil, aylar ve yılların olması."
Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran da 19 yılda 19'uncu spor salonunu açmak ve Milli Eğitim Bakanlığına devretmek için bir araya geldiklerini aktardı.
Bu gururu kendileriyle paylaştıkları için katılımcılara teşekkür eden Saran, şöyle konuştu:
"Emine Bulut bu topraklardan çıkan, yaşadığı dram ve trajik sonla yüreklerimize kazınan bir isimdir. Üstelik bu talihsiz kaderi yaşayan binlerce kadından sadece biri. 'Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın' ve 'Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir' diyor Atatürk. Biz de Ata'mızın izinde şiddet gören tüm kadınların anısına bugün bu spor salonunu açıyor ve her zaman olduğu gibi 'Boş beyin şeytanın oyun alanıdır' diyerek çocuklarımızın kullanımına sunuyoruz."
Konuşmaların ardından Akbaş, eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Sadettin Saran, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ile diğer katılımcılar, spor salonunun açılış kurdelesini kesti. .
Açılışın ardından Tüzmen ve Saran, salondaki basketbol potasına atış yaptı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum