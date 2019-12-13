Emine Erdoğan, genç Müslüman kadın lider adaylarıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyinin katkılarıyla gerçekleştirilen "ALLY for Future: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı" katılımcılarıyla bir araya geldi.

Vahdettin Köşkü'ndeki buluşmada, Emine Erdoğan'a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar eşlik etti.

Emine Erdoğan, kadınların İslam tarihi boyunca kazandığı başarıların gün yüzüne çıkarılması gerektiğini belirterek, "Kendimize gelmenin, kimlik bunalımından kurtulmanın tek yolu, medeniyetimizi yani kim olduğumuzu hatırlamaktır. Unutmayın ki ışık her zaman doğudan yükselmiştir. İnanıyorum ki sizlerin donanımı ve kalplerinizdeki iyi niyet bunu başaracaktır. Ümmet çatısı altında buluşabilirsek bunu başarmamak için hiçbir sebep yok. Bu buluşmaların, bizi bu hedefe ulaştıracağına inanıyorum." diye konuştu.

Genç Müslümanların bilim, kültür ve sanat gibi alanlarda topluma liderlik etmesi ve gücün en etkilisi olan bilim, sanat ve kültür alanında Müslüman gençlerin tesirli olmasının önemine işaret eden Erdoğan, "Mesela Müslüman coğrafyada gerçekleşen insanlık dramları, beyaz perdeye yansımıyor ya da medeniyetimizin parlak değerlerini yeterince ifade edemiyoruz. Bu alanlarda soykırımları öven insanların söz sahibi olmasına izin veremeyiz. Kitlelerin ruhunun böyle hastalıklı zihinlerle beslenmesi insanlığa ihanettir." dedi.