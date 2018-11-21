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Emine Şahin'e bir şok daha!

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 10:06 | Son Güncelleme

Edirne'de 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri sırasında Atatürk aleyhinde sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanan üniversite öğrencisi Emine Şahin, avukatların yaptığı itiraz üzerine adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Emine Şahin'in annesi Pembe Çelik'in , kızı gerekçe gösterilerek işten çıkartıldığı iddia edildi

Edirne'de düzenlenen 10 Kasım törenlerinde "Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın kanunlarını getirdi" diye bağıran ve "pişman değilim" dediği için tutuklanan Emine Şahin'in 'temizlik görevlisi' olarak çalışan Emine Şahin'in annesi Pembe Çelik, iddiaya göre; kızı gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı.

Star gazetesinden Yakup Köse'ye konuşan Pembe Çelik, “Zorluklarla iş buldum. İki senedir alıştığım işimde çalışıyordum. ‘Senin işinden memnunuz, o yönde hiçbir sıkıntı yok’ dediler. Sabah işe başladım. Akşama çıkartıldım. Kızım Emine'yi gerekçe göstererek; ‘Bizi zorda bırakma' ifadesini kullandılar” dedi.

Kızı Emine Şahin'in suçsuz olduğunu savunan Pembe Çelik, "Ben kızımın suçsuz olduğunu ve serbest bırakıldığını söyledim. Onlara bunu anlatmaya çalıştım. "Kızının durumu bize zarar verir" diyerek işime son verdiler" diye konuştu.

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Emine Şahin pembe çelik atatürk'e hakaret

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