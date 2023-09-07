Emine Ün zor günleri geride bıraktı! Mayolu pozuyla yıllara meydan okudu

Meslektaşı Emre Kınay ile 2003-2009 yılları arasında evli kalan, 2012'de dünyaevine girdiği iş insanı Tolga Karakaş'tan 2021'de boşanan Emine Ün, bir süredir Ayk Karakulakyan ile aşk yaşıyordu. Evlilik hazırlıkları yapan Emine Ün ile iş insanı Ayk Karakulakyan ani bir kararla yollarını ayırmıştı.

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Geçtiğimiz yıllarda eski eşi ve kardeşi Mine Ün'ün yasak aşkıyla sarsılan Ün aradığı mutluluğu son ilişkisinde de bulamamıştı.

Zor günleri geride bırakan 45 yaşındaki Emine Ün yıllara meydan okuyan pozuyla dikkat çekti. Siyah mayosuyla pozlarını paylaşan Emine Ün'e "Çok güzelsin" yorumları yağdı.





