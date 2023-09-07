MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Emine Ün zor günleri geride bıraktı! Mayolu pozuyla yıllara meydan okudu

Emine Ün zor günleri geride bıraktı! Mayolu pozuyla yıllara meydan okudu

07.09.2023 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınan Emine Ün zor günleri geride bıraktı. Boşandığı eşi kardeşiyle aşk yaşayan Ün, birlikte olduğu Ayk Karakulakyan ile de ani bir kararla ayrılmıştı. Emine Ün zor günlerin ardından mayolu pozuyla dikkat çekti.

Meslektaşı Emre Kınay ile 2003-2009 yılları arasında evli kalan, 2012'de dünyaevine girdiği iş insanı Tolga Karakaş'tan 2021'de boşanan Emine Ün, bir süredir Ayk Karakulakyan ile aşk yaşıyordu. Evlilik hazırlıkları yapan Emine Ün ile iş insanı Ayk Karakulakyan ani bir kararla yollarını ayırmıştı.

1

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Geçtiğimiz yıllarda eski eşi ve kardeşi Mine Ün'ün yasak aşkıyla sarsılan Ün aradığı mutluluğu son ilişkisinde de bulamamıştı.

2

İddialı yatak pozu! Kocası bakın ne yazdı İddialı yatak pozu! Kocası bakın ne yazdı

Zor günleri geride bırakan 45 yaşındaki Emine Ün yıllara meydan okuyan pozuyla dikkat çekti. Siyah mayosuyla pozlarını paylaşan Emine Ün'e "Çok güzelsin" yorumları yağdı.

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İddialı yatak pozu! Kocası bakın ne yazdıİddialı yatak pozu! Kocası bakın ne yazdı
'Türkiye ile bir ben baş ettim' 'Türkiye ile bir ben baş ettim'
Ünlü oyuncuyla aşk mı yaşıyor? Olay kare... Ünlü oyuncuyla aşk mı yaşıyor? Olay kare...
Anahtar Kelimeler:
Emine Ün evlilik yaşında

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Küfürlerden sonra şoke eden itiraf! "2 şişe viski, 10 tane..."

Küfürlerden sonra şoke eden itiraf! "2 şişe viski, 10 tane..."

Hepsi midesinden çıktı! Milyonlarca lira değerinde...

Hepsi midesinden çıktı! Milyonlarca lira değerinde...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.