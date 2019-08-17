Eminönü alt geçidinde iş yerlerini su basan esnaf konuştu

Ruken KADIOĞLU-Şahin BOZKURT / İstanbul, DHA - İSTANBUL'da bugün öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Eminönü'ndeki taşıt ve yaya alt geçitlerini su bastı. Yaya alt geçitinde yer alan dükkanlardaki mallar kullanılamaz hale geldi. Çarşı esnafı, yaklaşık 2 milyon liralık zararlarının meydana geldiğini söyledi.

Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Eminönü'ndeki yaya alt geçidinde yer alan çarşıdaki dükkanları su bastı. Çarşıya dolan metrelerce su nedeniyle iş yerleri su altında kaldı.

"ADAM BOYU SU VARDI"

Su basan alt geçitte yer alan dükkan çalışanı Abdullah Şahin, "15 senedir burada yan taraftaki dükkanda çalışıyorum. Daha önce de 2-3 defa su basmıştı. Buranın alt yapısı kötü olduğundan burada adam boyu su vardı. Bu malların hepsi burada ziyan oldu. Bu esnafların en az 12 tane dükkanı vardı, her birinin 250 bin liralık zararları var. 10 dakika içinde vatandaşları boşaltmasak zaten burada mahsur kalıyorlardı. Unkapanı'nda bir kişi ölmüş, biz hep bant çektik buraları kapattık. İnsanları zor çıkardık buradan. Çoğu insan zaten az daha boğulacaktı. Kendi imkanlarımız ile suyu çekmeye çalışıyoruz. Hasarımız 1,5- 2 milyon vardır rahat. Islaklar komple çöpe gidecek zaten, kurulardan da bunlar var. 12 tane dükkandan kalan hepsi şu. Diğerleri içerde, içeriye hiç daha elimizi vurmadık zaten içeriye de elektrik akımı olduğundan giremiyoruz" dedi