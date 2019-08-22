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EMİNÖNÜ YERALTI ÇARŞISI'NDA TEMİZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 16:12 | Son Güncelleme

Fatih Eminönü'nde su baskını nedeniyle zarar gören işyerlerini temizlemeye devam eden esnaf, yeraltı çarşısının 1-2 hafta içinde eski haline gelebileceğini ifade etti.  Fatih'te yaşanan sağanak yağmur sonrasında sel baskınına uğrayan Eminönü Yeraltı Çarşısı'nın esnafı, yaralarını sarmaya devam ediyor.

Mustafa BAKIRHAN-Murat SOLAK / İSTANBUL,(DHA)
Fatih Eminönü'nde su baskını nedeniyle zarar gören işyerlerini temizlemeye devam eden esnaf, yeraltı çarşısının 1-2 hafta içinde eski haline gelebileceğini ifade etti.
Fatih'te yaşanan sağanak yağmur sonrasında sel baskınına uğrayan Eminönü Yeraltı Çarşısı'nın esnafı, yaralarını sarmaya devam ediyor. Bir yandan beledi ekipleri, bir yandan esnaf su basan dükkanları temizleyerek kullanıma hazırlamaya çalışıyor. Devlet kurumlarının destek açıklamaları sonrasında yüzleri gülen esnaf, ortalama 1-2 hafta içinde eski hallerine dönebileceklerini söyledi. KOSGEB, zarar gören esnafa bir yıl ertelemeli 100 bin Lira destek verirken İstanbul Valiliği de zarar gören esnafa 6 ay boyunca kira yardımı yapacak. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Fatih Belediyesi ekipleri, yeraltı çarşısının temizlenmesi ve eski haline getirilmesi için çalışmaları sürdürüyor.

"ACİL OLAN ALT YAPI VE TAVANLAR"
Devlet kurumlarının verdikleri destekler hakkında konuşan yeraltı çarşısı esnafı Ahmet Çalışkan, "Bu çok güzel bir şey. İşlemler biter de elimize geçerse daha güzel olacak. Dükkanımızda hiçbir şey kalmadı. Ürünlerimizin hepsi çöp oldu. Belediyeler temizlik çalışmalarında yardımcı oluyor. 1 hafta içinde faaliyete geçilebilir. Acil olan alt yapı ve tavanlar yapıldıktan sonra ışıklar verildikten sonra açılacak" dedi.

"1-2 HAFTAYA YOLUNA GİRER"
Çalıştığı işyerinde temizleme çalışmalarına devam eden Mustafa Yıldız da, "Dükkanımız su içindeydi. Temizliyoruz ama ne kadar sağlam çıkacak bilmiyoruz. Bu hafta bitti. ufaktan hafta içi faaliyete başlarız. 2-3 haftaya da faaliyete tam olarak işler yoluna girer" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Yeraltı çarşısından detaylar
-Esnaf Ahmet Çalışkan ve çalışan Mustafa Yıldız ile rop,
-Genel ve detaylar

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