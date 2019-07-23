Hastalığın belirlenmesinin ardından bebeğin görme yetisini kaybetmemesi için adeta zamanla yarış başladı. Söz konusu ameliyat için Kayseri'de uygun ortam olmaması üzerine, Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle Emir bebek, ambulans uçakla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Sağlık sorunları her geçen gün artan ve Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Emir bebeğe, ileri evre "Prematüre retinopatisi" tanısı konuldu.

Prematüre doğmasının getirdiği bazı sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalan Emir bebek, bu süreçte çeşitli tedaviler gördü.

SİNAN BALCIKOCA - Diyarbakır'da yaklaşık 5 ay önce 23 haftalıkken 650 gram dünyaya gelen Emir bebek, prematüre bebeklerde ortaya çıkan ve zamanında müdahale edilmezse kalıcı körlüğe yol açan "Prematüre retinopatisi" hastalığına karşı adeta zamanla yaptığı yarışı Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle kazandı.

- "Artık taburcu etmeyi planlıyoruz"

Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emir bebeğin sağlık durumuna ilişkin Kayseri İl Sağlık Müdürü ile telefonla görüştüklerini ve hızla harekete geçtiklerini söyledi.

Bebek için Bursa Şehir Hastanesinde yer ve ekip ayarlandığını dile getiren Akan, "Daha sonra hasta için gerekli ortamı hazırladık. 18 Temmuz'da bebeğimizi Bursa Şehir Hastanesinde misafir etmeye başladık. Bugün itibarıyla bebeğimiz 3 kilograma ulaştı. Gayet sağlıklı şekilde. Artık taburcu etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Ülke genelinden bu tür hastaları kabul etmeye hazırız"

Ameliyatı gerçekleştiren doktor Görkem Çevik de bebeğin Diyarbakır ve Kayseri'de tedavi gördüğünü söyledi.

Çevik, gerekli işlemlerin bu iki ilde de yapıldığını ancak hastalık ilerlediği için Bursa Şehir Hastanesine sevk edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de ekibimizle bebeğin iki gözüne gerekli operasyonu yaptık. Şu anda gayet sağlıklı şekilde yoğun bakım ünitesinde yatıyor. Süreci takip edeceğiz. Operasyon çok başarılı geçti. Ekibimizle ülke genelinden bu tür hastaları kabul etmeye hazırız. Emir bebek, 24 saat gecikse körlükle sonuçlanacak bir halde geldi ama şimdi sağlık durumu çok iyi. Bursa Şehir Hastanesi üst düzey hizmet veriyor. Bundan sonra da hastanemizde bu tür operasyonları gerçekleştireceğiz."