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Emirgan Korusu'ndaki köşklerin İBB Başkanı İmamoğlu ve eşine tahsis edildiği iddiası ile ilgili Beltur'dan açıklama!

20.07.2022 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emirgan Korusu'nda yer alan Beyaz Köşk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Pembe Köşk'ün de eşi Dilek İmamoğlu'na tahsis edildiği iddiası gündem olmuştu. Konuyla ilgili Beltur'dan açıklama yapıldı.

Emirgan Korusu'ndaki köşklerin İBB Başkanı İmamoğlu ve eşine tahsis edildiği iddiası ile ilgili Beltur'dan açıklama!

İBB iştiraki Beltur AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Emirgan Korusu içerisinde yer alan Sarı Köşk'ün 20 Haziran tarihi itibarıyla bakım ve onarıma girdiği ifade edildi. Pembe Köşk'ün toplantı, özel kurumsal etkinlik, davet, düğün vb. organizasyonlara hizmet verdiği belirtilen açıklamada, geçmiş tarihli düzenlenen bazı etkinliklerden örnekler verildi.

Açıklamanın devamında Pembe Köşk ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"İlerleyen dönemde İstanbul Vakfı iş birliği ile İstanbullu çocuk ve gençlere yönelik etkinlikler için kullanılması planlanmaktadır. Bütün bunların yanı sıra söz konusu etkinliklerin tümü için catering hizmeti tarafımızca sağlanmaktadır. Beyaz Köşk’ün tahsisi ise Beltur AŞ'de değildir."

dw

İDDİALAR

Emirgan Korusu içerisinde yer alan ve eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde halka açık olan Beyaz Köşk'ün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel görüşme ve toplantıları için tahsis edildiği öne sürülmüştü.

Koruda yer alan Pembe Köşk'ün de İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun etkin olduğu İstanbul Vakfı'na tahsis edildiği ve bu yüzden bakıma alındığı iddia edilmişti.

Öte yandan koru içerisinde yer alan Bahçe Market ve Beyaz Köşk'e yakın olan Beltur büfesi kapatılırken, vatandaşların kullanımına açık tek işletme Sarı Köşk kaldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu emirgan korusu
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