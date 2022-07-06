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Emlak krizi o ülkeyi vurdu! Ev almak için karpuz, şeftali ve daha nicesi...

06.07.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de emlak piyasası zor günlerden geçiyor. Ülkede halihazırda yapımı devam eden konut projeleri için ön ödeme olarak karpuz, sarımsak, buğday, şeftali gibi tarım ürünleri kabul edilmeye başladı.

Emlak krizi o ülkeyi vurdu! Ev almak için karpuz, şeftali ve daha nicesi...

Dünyanın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Çin'de emlak krizi patlak verdi. Vatandaşlar, ev satın almak için ön ödeme olarak karpuz, sarımsak, buğdağ, gibi tarım ürünleri kullanmaya başladı.

Bloomberg'de yer verilen habere göre, ülkedeki konut piyasası, bir projede inşaata başlamadan önce müteahhitlerin mevduat almasını yasaklayan yeni bir karardan etkilendi. Söz konusu karar sonrası müteahhitler kendilerini borç krizi içerisinde buldu.

KARPUZLA ÖN ÖDEME DEVRİ

Müteahhitleri olumsuz etkileyen söz konusu karar sonrası küçük şehirlerdeki konut satışları, büyük şehirlere göre azaldı. Bazı kırsal alanlardaki müteahhitler, konut satışında ön ödeme için son aylarda sarımsak, buğday ve hatta karpuzu kabul etmeye başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin emlak
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