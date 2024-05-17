Emlak vergisi 1. ve 2. taksiti ne zaman?

Emlak Vergi Kanunu doğrultusunda Türkiye sınırları içinde yer alan arsalar, binalar ve araziler emlak vergisi kapsamı dahlinde tutulur. Bu vergiler ilgili taşınmazın sahipleri eğer varsa irtifak sahipleri hiçbiri yoksa taşınmazın sahibi gibi tasarruf etme yetkisi bulunanlar tarafından ödenmek zorundadır. Ödenmemesi hâlinde çeşitli cezalar uygulanır.

Emlak vergisi nedir?

Her yeni arazi, bina, konut gibi taşınmaz alan kişi ilgili resmî birimlere bu durumu bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca sahip oldukları bu taşınmazlar için belli süreler içinde ve belli ödeme koşulları ile emlak vergisi ödemek zorundadırlar.

Ödenmesi zorunlu olan emlak vergileri bu ödemeyi yapmakla sorumlu olan kişi tarafından ilgili birimlere internet aracılığı ile ya da direkt olarak yapılmalıdır. İsteğe göre devletin imkanları dahilinde bu ödemeler 2 taksit olarak yıl içinde yapılabilir.

Emlak vergisi 1. taksiti ne zaman?

Emlak vergisi ödemesi 1 yıl içinde yapılmak zorundadır. Ödeme yapılmadığı ya da belirlenen süre geciktirildiği takdirde kişiye önce ilgili belediye tarafından bir tebligat gönderilir. Bu tebligatta ödenmesi gereken tutar, son ödeme tarihi ve ödenmediği takdirde uygulanabilecek cezanın oranı yer alır.

Yıl içinde 2 taksit olarak ödenmesi gereken emlak vergisinin ilk taksit tutarı her yıl mayıs ayının sonu son ödeme tarihi olmak üzere ödenmek zorundadır. Ödemeler mart ayında başlar ve mayıs ayının sonu son ödeme tarihidir.

Emlak vergisi 2. taksiti ne zaman?

Resmî olarak bir taşınmazın maliki kabul edilen kişiler sahip oldukları arsa ya da konut için emlak vergisi ödemekle yükümlü olurlar. Emlak vergisi her yıl ödenmelidir. Ödemeler 2 taksit olarak yapılabilir.

İsteğe ve imkana göre 2 taksit tek seferde de ödenebilir. İlk taksit yıl içinde en geç mayıs ayında ödenmek zorundadır. İkinci taksit ise kasım ayına dek ödenmiş olmalıdır. 2024 yılı için ikinci taksitin son ödeme tarihi 31 Kasım 2024 olarak açıklanmıştır.





