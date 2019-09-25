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Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanan Kulular, Kayseri'den ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 13:13 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, törenle uğurlandı.

Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanan Kulular, Kayseri'den ayrıldı

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, törenle uğurlandı.
İbrahim Kulular için, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde uğurlama töreni düzenlendi. Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, daire müdürleri ve polis teşkilatı mensuplarının katıldığı törende konuşan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular, çok duygusal bir gün yaşadığını, kimseye kırgın olmadığını söyledi. Zaman zaman gözleri dolan Kulular, dualarla uğurlandı.

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Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanan Kulular, Kayseri'den ayrıldıEmniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanan Kulular, Kayseri'den ayrıldıEmniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanan Kulular, Kayseri'den ayrıldı

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