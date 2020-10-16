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Emniyet Genel Müdürlüğü: “Bu, teşkilatımız açısından kabul edilemez bir iftiradır”

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 13:32 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 28 Kasım’da gerçekleştirilecek olan “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği” sınavı ile ilgili olarak, 16 Ekim tarihinde bir gazetede yayınlanan haber ile ilgili açıklama yayımladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 28 Kasım’da gerçekleştirilecek olan “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği” sınavı ile ilgili olarak, 16 Ekim tarihinde bir gazetede yayınlanan haber ile ilgili açıklama yayımladı. EGM tarafından yapılan açıklamada, "Bu, teşkilatımız açısından kabul edilemez bir iftiradır" ifadeleri yer aldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 28 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı ile ilgili olarak, 16 Ekim 2020 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan “FETÖ taktiğiyle Emniyet Sınavı” başlıklı haberde, “sınav sorularını hükümete yakın Memur-Sen’e bağlı Büro Memur Sen’in hazırladığı” iddia edilmiştir. Bu, teşkilatımız açısından kabul edilemez bir iftiradır. Kahramanca mücadele eden, terör, asayiş, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar organize suçlar, trafik ile tarihin en büyük ve en başarılı sonuçlarını üreten emniyet teşkilatımıza FETÖ artığı bir zihniyetle iftiralar atan, yalanı ve yalancılığı meslek edinen, sözde gazetecilik yaptığını iddia edenler, her fırsatta tarihi ve köklü teşkilatlarımızı hedef almaktadır” ifadeleri yer aldı.

“Adı geçen gazete FETÖ zihniyetiyle teşkilatımıza iftira atıp yalan haber üretmektedir”
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bahse konu haber hakkında yapılan açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:
“Teşkilatımız uzun yıllardır yapılamayan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının heyecanını yaşamaktadır. Bu konuda uzun zamandan beri bir hazırlık yapılmış ve salgın nedeni ile akamete uğramıştır. Ancak, tüm şartlar zorlanarak Polis Akademisi Başkanlığı birçok üniversite ile görüşmüş ve nihayetinde akademik olarak soruların hazırlanması hususunda Başkent Üniversitesi’ne sorumluluk verilmiştir. Sorular, Başkent Üniversitesi tarafından bu tip sınavların usulüne uygun hazırlanmaktadır. Herhangi bir sendika ile yazışma, paylaşım veya istişare yapılması söz konusu değildir. Ancak adı geçen gazete, haberi “FETÖ taktiğiyle Emniyet Sınavı” diyerek FETÖ zihniyetiyle teşkilatımıza iftira atıp yalan haber üretmektedir. Elbette ki, memuriyetteki tüm yükselme sınavlarında olduğu gibi sınava gireceklere konu başlıkları bildirilmektedir. Aksi durum, akla mantığa hakkaniyete ve sınav usulüne aykırıdır. Yoksa, sınava girecekler hangi alanda nasıl hazırlık yapıp sınava gireceklerdir. Tüm Ülkemizde ve görev verilen sınırlarımızın dışında fedakârlıkla görev yapan, 24 saat gazete binalarının önünde güvenlik için bekleyen teşkilatımıza yapılan bu ithamın kabulü mümkün olmayıp, söz konusu haber ile ilgili de suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca bu iftiraya zemin hazırlayan, hiç bir dayanağı olmadan böyle bir bilgisi varmış gibi hareket eden ve rol kapmaya çalışan, sosyal medyayı bilgisizce kullanırken kendi arkadaşlarına ve içinde bulunduğu teşkilata iftira atılmasına imkan sağlayan ilgili memur da görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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