Emniyet Genel Müdürlüğünden korona virüs sürecinde alkolmetre ile nasıl ölçüm yapıldığına dair videolu açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile korona virüs salgını döneminde alkol ölçümlerinin nasıl yapıldığı konusuna açıklık getirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından korona virüs pandemisi süresince alkol ölçümlerinin nasıl yapıldığına dair videolu paylaşım yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sürücüler üzerinde alkol testi teknik cihazlarla yapılan bir denetim olup kişinin alkol alıp almadığı uygulamada iki şekilde tespit edilebilmektedir. Birinci yöntem nefesten alkol ölçümü yapılması, diğeri kandan numune alınarak analiz edilmesidir. Nefesten alkol ölçümü kolluk görevlilerimizce yol kenarı denetim noktalarında hızlı ve pratik bir şekilde yapılmakta olup Covid-19 bulaşı riskinin en aza indirilmesine yönelik uygulamaya konulan tedbirler kapsamında, icra ettiğimiz tüm faaliyetlerde olduğu gibi alkol denetimlerimizde de kural ihlalini tespit etmek yanında sürücülerin ve personelimizin sağlığının korunması için mesafe, temizlik ve hijyen kurallarına uyulması önceliğimizdir” ifadelerine yer verildi.

“Görevlimiz kesinlikle ağızlığa temas etmemekte”

Açıklamada denetimlerin hangi aşamalarda gerçekleştiğine dair bilgilerde yer aldı. Bu aşamalar şu şekilde sıralandı:

“Görevlimiz mutlak suretle maskesi, eldiveni ve siperliği takılı halde sürücüyle iletişim kurmakta ve belge kontrolleri sırasında sürücülerle hiçbir fiziki temas ve belge alışverişi olmamakta. Poşetinde olan ağızlık sürücü tarafından kutudan alınmakta, sürücü tarafından poşetinden çıkartılarak alkolmetre cihazına takılmakta. Görevlimiz kesinlikle ağızlığa temas etmemekte. Test sonrasında ağızlık yine sürücü tarafından çıkarılmakta ve önceden hazırlanmış olan atık kutusuna atılmakta. Testlerde kullanılan cihazların dış yüzeyi her gün uygulama bitiminde dezenfektanla temizlenmekte, periyodik olarak kalibrasyonları ve bakımları yapılmakta.”

“Her ölçümde ağızlık değiştirildiği için bu durum bulaşıya neden olabilecek bir husus değil”

Alkolmetre cihazının teknik özelliklerine de yer verilen açıklamada, "Cihazda nefesi geri çekmeyi engelleyen mekanizmalar bulunmakta olup, geri çekilmeye çalışıldığında çekilen hava alkolmetre içerisindeki nefes değil, ağızlığın diğer tarafından gelen temiz hava olmakta. Her ölçümde ağızlık değiştirildiği için bu durum bulaşıya neden olabilecek bir husus değil. Cihaz, açılırken dışarıdaki temiz havayı alıp tekrar dışarıya vermekte, bir anlamda kendisini temizlemekte. Her test sonrasında cihaz ikinci bir ölçüm için bir süre beklemede kalmakta ve bu sırada otomatik olarak içerisindeki analiz edilmiş olan nefes dışarı atılarak temizlenmekte. Ölçüm anında cihaz içerisinde nefes bulunmamakta. Üfleme sırasında nefes ağızlık içerinde yukarı veya aşağı şekilde yön değiştirmekte, tükürük partikülleri ağızlık iç çeperine yapışmakta, nefes ise doğrudan karşıya gitmeyerek görevliye ulaşmamakta. Sayılan bu hususlar bulaşı riskini ortadan kaldırmakta ve cihazlarımızı güvenli hale getirmektedir" denildi.