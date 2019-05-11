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Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Anneler Günü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 23:35 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya: - "Bin bir emek ve özveriyle yetiştirdikleri evlatlarını vatan, ezan ve bayrak için şehit veren kıymetli annelerimiz başta olmak üzere, bizleri vatana hizmet aşkıyla yoğurup yetiştiren tüm eli öpülesi annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum"

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Bin bir emek ve özveriyle yetiştirdikleri evlatlarını vatan, ezan ve bayrak için şehit veren kıymetli annelerimiz başta olmak üzere, bizleri vatana hizmet aşkıyla yoğurup yetiştiren tüm eli öpülesi annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Uzunkaya, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şefkat dolu yürekleriyle huzurlu ve barış dolu bir toplumun var olması için annelerin önemine dikkati çeken Uzunkaya, şunları kaydetti:

"Örf, adet ve geleneklerimizin canlı olarak yaşatılması için geleceğe umut ve güvenle bakan ahlaklı, inançlı, çalışkan ve idealist nesillerin yetiştirilmesinde verdiğiniz emekleri kelimeler ifade edemez. Cenneti, annelerin ayaklarının altında gören bir inancın mensupları olarak, yılın sadece bir gününü değil, ömrümüzün tüm günlerini sizlere versek biliyoruz ki yine de hakkınızı ödeyemeyiz.

Sembolik anlamı olan bugün vesilesiyle bin bir emek ve özveriyle yetiştirdikleri evlatlarını vatan, ezan ve bayrak için şehit veren kıymetli annelerimiz başta olmak üzere, bizleri vatana hizmet aşkıyla yoğurup yetiştiren tüm eli öpülesi annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, aileleri, evlatları ve tüm sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir ömür diliyorum."

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anneler günü emniyet genel müdürü celal uzunkaya

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