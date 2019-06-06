Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Giresun’a ziyaret

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Giresun temasları kapsamında Eriklimanı mevkisinde bulunan jandarma ve emniyet ortak uygulama noktasında denetlemelere katıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uzunkaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla Giresun’da bir dizi ziyarette bulundu.

Giresun’daki ziyaretlerine Eriklimanı mevkisindeki jandarma ve emniyet ortak uygulama noktasında denetlemelere katılarak başlayan Uzunkaya, uygulama noktasındaki sürücülere uyarılarda bulundu.

Araçlardaki çocuklara Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, içinde kırmızı düdük, karne, boyama kitabı ve oyuncak bulunan çanta hediye eden Uzunkaya, çocuklardan arabayı kullanan büyüklerini hata yaptıklarında kırmızı düdükle uyarmalarını istedi.

Ardından Giresun İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Uzunkaya, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş başta olmak üzere tüm personelin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Uzunkaya daha sonra Giresun Jandarma Bölge Komutanlığına geçerek Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit ve görevli jandarma personelinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ziyaret süresince Uzunkaya'ya, Vali Yardımcısı Hamdi Üncü, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Ordu İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Sami Günel ve Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ferda Yılmaz eşlik etti.

