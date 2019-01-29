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Emniyet güçleri Türk Kızılayı’na kan bağışladı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 23:46 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Güvenlik Dairesi Başkanlığı Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü personeli ile Kızılay’a kan bağışında bulundu.Türk Kızılayı’nın sosyal medya üzerinden herkese kan verme çağrısına Emniyet Genel Müdürlüğü cevap verdi.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Güvenlik Dairesi Başkanlığı Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü personeli ile Kızılay’a kan bağışında bulundu.
Türk Kızılayı’nın sosyal medya üzerinden herkese kan verme çağrısına Emniyet Genel Müdürlüğü cevap verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen kan bağışı programına, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeli katıldı. Gölbaşı Yerleşkesi Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü Binasında gerçekleşen kan verme işlemi, iki gün sürecek.
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, çok önemli bir iş için bir araya geldiklerini belirterek, “Bizler vatana sahip çıkma noktasında canımızı vermekte hiçbir teferrüt göstermediğimiz gibi bugünkü örnekte de görüldüğü gibi yine bu ülke ve millet için kanımızı vermeye hazır olduğumu göstermek için toplanmış bulunuyoruz. Bir insanın yaşatılması bir alemin yaşatılmasına eşdeğer kabul edilir. İnsanı yaşatınca devlet yaşatılıyor. Bizim insanımızın değerli içerisinde sahip olduğu hasretler içerisinde yardımseverlik ve dayanışma üst düzeydedir. Kan verme işlemi için özellikle Gölbaşı yerleşkesini seçtik. Çünkü 15 Temmuz’da burada bu teşkilatın çok saygı değer personeli şehitler kervanına katıldı. 15 Temmuz gecesi saldırıda 51 şehidimiz olduğu Gölbaşı yerleşkesi bu yönüyle kan verme faaliyeti çerçevesinde çok anlamlı oldu” dedi.
Türk Kızılayı Genel Sekreteri Can da yaptığı konuşmada, “Ülkemizi sizin gibi çok değerli vatansever emniyet güçlerimizin büyük gayretleriyle ülke sathında daha güvenli ortamları yaşayacağız. Çağrımıza kulak vermişsiniz, güvenli kan temininde kan bağışında alarm vermeye başladı. Her gün hastanelerimizin 9 bin ünite olarak kan toplama ihtiyacımız var. Ülkenin değişik yerlerinde sizin gibi milli ödevini yerine getirmeye çalışan görülmeyen kahramanlarla halka gidiyoruz. Sizler de canını ortaya koyduğunuz ülke için bu yetmez biz kanımızı da vermeye hazırız dediniz” ifadelerini kullandı.

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