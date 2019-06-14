HABER

Emniyet kemeri hayatını kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 18:38 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Ülker Özdemir (36), emniyet kemeri sayesinde kazadan hafif yaralı kurtuldu.  Kaza, öğle saatlerinde, Zonguldak- İstanbul yolunun Soğanlı rampalarında meydana geldi.

Emniyet kemeri hayatını kurtardı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Ülker Özdemir (36), emniyet kemeri sayesinde kazadan hafif yaralı kurtuldu.
Kaza, öğle saatlerinde, Zonguldak- İstanbul yolunun Soğanlı rampalarında meydana geldi. Ereğli yönüne giden Ülker Özdemir yönetimindeki 67 UG 696 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, yaklaşık 20 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Özdemir, emniyet kemeri takması sayesinde kazadan hafif yaralı kurtuldu. Sağlık görevlilerince ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ülker Özdemir, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Emniyet kemeri hayatını kurtardıEmniyet kemeri hayatını kurtardıEmniyet kemeri hayatını kurtardıEmniyet kemeri hayatını kurtardı

PARTNERErkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...Erkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...
Safranbolu’da kaçak alkol operasyonu: 2 gözaltıSafranbolu’da kaçak alkol operasyonu: 2 gözaltı
Taşan dere ördekleri sürüklediTaşan dere ördekleri sürükledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.