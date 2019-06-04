Emniyet müdürünün sanat merakı

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, 9'u yurt dışında olmak üzere 46 kişisel resim sergisi açtı.

Polis koleji eğitimi sonrası 35 yıl Türk Polis Teşkilatında farklı görevlerde bulunan polis başmüfettişi, 1. sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, resim, şiir ve hat alanında yaptığı çalışmalarda öne çıkıyor.

Sula, bir programa katılmak üzere geldiği Samsun'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanata ilgisinin ilkokulda başladığını, güçlü bir medeniyetin sanat gücünü anlatabilmeyi gaye edindiğini söyledi.

Polis kimliğinin yanı sıra sanatçı kimliği de bulunduğuna dikkati çeken Sula, tiyatro, müzik, güzel yazı, resim ve şiir gibi alanlarda çalışmalar yaptığını anlattı.

Sanatı, hayatının büyük zenginliği olarak nitelendiren Sula, "Polisliğin en soğuk yüzü olan terörle mücadelede çalıştığım için insanlara bu çok şaşırtıcı geliyor ama hayat bana böyle bir imkan sağladı." dedi.

Sula, genç neslin sanat ve sporla uğraşmasının önemine değinerek, "Özellikle gençlerimize sanatı aşılayabilirsek, meslek grubu içinde alışageldiği gibi dar kalıplar içinde olmaz, çok yönlü olur. Aynı zamanda bu, kendisine güveni artıracağı için hem işimizi kolaylaştırıp terör gibi gruplara gitmesini engeller hem de kendi iç yolculuğuna doğru gidebilir. Aksi takdirde her insan, kötü örgütlerin tuzağına düşmeye müsait." ifadelerini kullandı.