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Emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 22:13 | Son Güncelleme

İSTANBUL Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere yönelik denetleme yaptı.

Emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere denetim

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere yönelik denetleme yaptı. İhlal yapan sürücülere ceza yazıldı.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, Ataşehir TEM Bağlantı Yolu Ankara istikametinde emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere denetim yaptı. Trafik yoğunluğunun olduğu saatlerde emniyet şeridini kullanan araçlar tespit edilerek, durduruldu. Sürücülere Trafik Ceza Kanunu'nun 46/2 maddesi uyarınca 1.002 lira para cezası kesildi. Emniyet şeridi ihlali yapan bir sürücü, "Arkadaşlar, trafikte emniyet şeridini kullanmayın. Cezası 1.002 lira. Lütfen dikkatli olalım. Ben cezayı yedim. Bir daha inşallah olmaz." dedi.
(FOTOĞRAF)

Emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere denetimEmniyet şeridi ihlali yapan sürücülere denetimEmniyet şeridi ihlali yapan sürücülere denetimEmniyet şeridi ihlali yapan sürücülere denetim

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